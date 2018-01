Triệt phá “xưởng” sản xuất ma túy lớn trong trang trại, thu nhiều vũ khí nóng

Ngày 19-1, Đại tá Nguyễn Văn Hiền- Trưởng Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị mới triệt phá thành công chuyên án tàng trữ và sản xuất trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Văn Thính, 55 tuổi, ở thôn Long Vĩ, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ và Lê Kim Hoàn, 54 tuổi ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân về một đối tượng có nhiều dấu hiệu mua bán, tàng trữ và sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Thanh Long, Công an huyện Yên Mỹ đã phân công lực lượng tổ chức xác minh và xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Sau gần 1 năm tích cực điều tra theo dõi di biến dộng của đối tượng, khoảng 16h20 ngày 15-1, các trinh sát Đội Điều tra Hình sự Công an huyện đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thính đang tàng trữ trái phép 8 gói ma túy ngay tại cổng nhà ở của đối tượng này.

Ngay trong ngày, các trinh sát đã thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Thính.

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ tại phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và nhà kho của đối tượng có 2 hộp và 30 túi nilon với đủ loại kích cỡ bên trong chứa các cục bột màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp); 20 chai, lọ thủy tinh bên trong chứa các dung dịch màu trắng (nghi là ma túy dạng lỏng) với tổng số 405ml; 2 bao tải dứa, 1 bao chứa các thảo mộc khô (nghi là cỏ Mỹ), 1 bao chứa các chất bột màu trắng (nghi là heroin), tất cả có tổng trọng lượng 75873.058 gam; 1 bao tải dứa bên trong có 3 khẩu súng, 1 súng AK và 2 súng ngắn tự chế cùng các băng đạn và 128 viên đạn, 1 kíp nổ, 5 quả lựu đạn mỏ vịt cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sản xuất trái phép chất ma túy như máy xay, máy nghiền, máy ép khuôn ma túy, xoong, nồi…

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Giang-Phó trưởng Công an huyện Yên Mỹ thì đây là tụ điểm mua bán, tàng trữ và sản xuất trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Thủ đoạn của đối tượng hết sức tinh vi và manh động.

Đối tượng Nguyễn Văn Thính là đối tượng nghiện ma túy lâu năm đã có 2 tiền án, trong đó có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó đối tượng này đã từng có 4 năm công tác trong quân đội nên việc sử dụng các loại vũ khí quân dụng hết sức thành thạo và có nhiều mánh khóe trong việc đối phó với lực lượng Công an.

Toàn bộ hoạt động mua bán, sản xuất và tàng trữ trái phép các chất ma túy được đối tượng thực hiện tại nhà cùng với đối tượng Lê Kim Hoàn, ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh trong 1 trang trại rộng lớn, diện tích gần 5000m2, với nhiều phòng, trong đó có 1 nhà nổi trên sông chuyên để sản xuất và mua bán trái phép chất ma túy. Xung quanh nhà có gắn hệ thống camera cảnh giới.

Tang vật trong vụ án.



Tại “xưởng” sản xuất ma túy có hệ thống màn hình theo dõi và luôn có 3 khẩu súng đạn đã được lên nòng. Các đối tượng có thể sẵn sàng xả súng khi lực lượng Công an vào bắt giữ.

Để triệt phá thành công được chuyên án này, Công an huyện Yên Mỹ đã phải lập kế hoạch một cách tỉ mỉ, chi tiết, phân công lực lượng thường xuyên theo dõi di biến động của đối tượng.

Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khi đối tượng ra ngoài khu vực nhà ở là tiến hành bắt giữ.

Do vậy quá trình bắt giữ đã đảm bảo an toàn được tính mạng cho lực lượng tham gia Chuyên án và đảm bảo an toàn cho nhân dân sống xung quanh khu vực.

Đến nay, qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận, việc sản xuất ma túy được các đối tượng thực hiện từ nhiều tháng nay, toàn bộ công đoạn sản xuất ma túy do đối tượng Hoàn học từ Trung Quốc về và hướng dẫn cho đối tượng Thính.

Số ma túy trên được các đối tượng mua từ biên giới Móng Cái – Trung Quốc sau đó về nghiền và trộn lẫn các tạp chất rồi dập khuôn đóng bánh bán ra thị trường để kiếm lời.

Hiện Công an huyện Yên Mỹ đang tiến hành giám định toàn bộ số vật chứng đã thu giữ; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thính và Lê Kim Hoàn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.