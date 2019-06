Travel blogger phải "đóng cửa" Instagram cá nhân vì dòng caption bị dân mạng "ném đá" là ai?

Instagram cá nhân của Natalie Schlater - một blogger du lịch đến từ Stockholm, Thụy Điển vừa phải "đóng cửa" vì dòng caption gây tranh cãi bên dưới bức ảnh chụp tại cánh đồng lúa Canggu ở Bali, Indonesia.



Được biết, Natalie Schlater chính là chủ nhân của tài khoản @natalie_schlater với 12K người theo dõi cùng hơn 600 bài đăng.

Tuy nhiên, tấm ảnh với dòng caption: "Thinking about how different my life is from the man picking in the rice field every morning" (Tạm dịch: Nghĩ về sự khác biệt giữa cuộc sống tôi và những người nông dân đang làm việc trên cánh đồng lúa kia mỗi sáng) lại khiến dân tình đồng loạt "nóng máu" với cô nàng.

Bức ảnh với dòng caption bị "ném đá" dữ dội.

Thoạt nhìn, bức ảnh này của Schlater trong bộ bikini trắng trước cánh đồng lúa trông chẳng có gì đặc biệt so với những bức ảnh khác được cô nàng đăng tải trên Instagram cá nhân. Thế nhưng, khi đọc những dòng chú thích phía dưới bức ảnh, dân mạng đã lập tức bày tỏ sự bức xúc với phát ngôn của Natalie Schlater.

Nhiều người cho rằng Natalie thật nông cạn khi tỏ ý coi thường những người nông dân chân lấm tay bùn kia. Trong khi đó, cô nàng thì khăng khăng rằng mình không có ý đó và tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Trả lời trang tin tức Bored Panda, Natalie cho biết: “Tôi thực sự đau lòng khi thấy bức ảnh này bị mọi người hiểu sang một nghĩa hoàn toàn khác so với những gì tôi suy nghĩ ban đầu. Tôi luôn yêu mến người dân Indonesia, từ văn hóa và truyền thống cho đến cách mà họ đối đãi với khách du lịch".

Blogger người Thuỵ Điển còn tiết lộ mình đã làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền cho chuyến đi Indonesia này và bản thân không phải người giàu có.

Chân dung cô nàng travel blogger bị dân mạng "ném đá".

Tuy nhiên, dân tình vẫn một mực không chấp nhận lời thanh minh của cô nàng. Trước sức ép dư luận, Natalie buộc phải tạm đóng tài khoản Instagram của mình.

Ảnh: Bored Panda