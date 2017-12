Tranh luận không ngừng xoay quanh clip: Còn trẻ nên khởi nghiệp hay làm thuê?

Một phần trong cuộc thi bán kết chương trình "Trường Teen 2017", phát sóng trên kênh VTV đang được chia sẻ lại trên MXH và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng với hơn 1,2 triệu lượt xem và nhiều bình luận chia sẻ.

Trong phần bán kết của cuộc thi, chủ đề được đưa ra tranh biện đó chính là: Còn trẻ, nên khởi nghiệp hay đi làm thuê.



Lam Trà và Thu Hà sẽ cùng tranh biện về đề tài: Còn trẻ nên khởi nghiệp hay đi làm.

Hai học sinh, đại diện cho 2 quan điểm đối lập nhau đã tham gia phần hùng biện lôi cuốn trên. Lam Trà, nữ sinh nhóm ủng hộ khởi nghiệp nói trước. Cô bạn đưa ra nhiều lập luận về lý do người trẻ nên khởi nghiệp như:



Nếu cứ sợ thất bại thì đến lúc nào mới thành công? Người trẻ sẽ học được nhiều điều từ thất bại hơn là một cuộc sống an toàn trong gia đình, trường học, bạn bè.

Dám khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công, người trẻ sẽ thay đổi được định kiến của những người đi trước trong xã hội về sự mạo hiểm của khởi nghiệp. Nếu bây giờ các bạn trẻ ngại ngùng khởi nghiệp thì sau này chính con của các bạn cũng sẽ e dè trước xu hướng này.

Lam Trà.

Đối thủ phản biện có quan điểm khác. Thu Hà, nữ sinh cho rằng bạn trẻ không cứ phải bất chấp mọi thứ mà khởi nghiệp để khẳng định với bố mẹ rằng mình đã đứng được trên đôi chân của mình. Đôi khi phải học cách lùi vài bước để tiến một bước.

Tích lũy đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm đến lúc đó bạn trẻ khởi nghiệp cũng không muộn. Chẳng nhiều người gặp thất bại mà có thể vượt qua để thành công, đừng ảo tưởng về cuộc sống màu hồng.



Khán giả, bạn trẻ đã để lại rất nhiều bình luận, quan điểm cá nhân bên dưới clip. Nhìn chung đều tỏ ý khen ngợi sự tự tin và kỹ năng hùng biện tốt của cả hai nữ sinh tham gia "Trường Teen".

Tuy nhiên, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy quan điểm không ủng hộ khởi nghiệp khi bạn trẻ chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ đám đông.

Thu Hà.

Bạn có nickname Tân PoPo bình luận: "Phản luận cho em tóc ngắn! Khi start up thất bại không chỉ giới trẻ chịu thất bại mà cả gia đình của họ cũng chịu ảnh hưởng thất bại.

Nếu như chỉ một mình giới trẻ chịu thất bại thì đó chắc chắn sẽ được ủng hộ vì giới trẻ tự làm tự chịu, nhưng vấn đề ở đây là không chỉ một mình giới trẻ chịu mà ngay cả gia đình họ cũng chịu ảnh hưởng.



Vô hình trung, những start up thất bại khiến cho xã hội gánh một món nợ vô hình. Tôi nghĩ giới trẻ trước khi start up hãy dành 1-3 năm làm việc ở 1 công ty có chuyên ngành mà mình muốn start up.

Cố gắng quan sát cách họ làm việc, vận hành bộ máy lĩnh hội những kinh nghiệm cá nhân, ý kiến và định hướng cá nhân cũng như tự chuẩn bị tài chính trước khi start up".

"Hầu hết chủ doanh nghiệp từng đi làm thuê. Đấy là nơi họ kiếm sống, học hỏi tích lũy kinh nghiệm và xác định con đường tương lai. Chỉ có người chưa kinh doanh bao giờ, hoặc chưa đi làm toàn thời gian mới tách bạch làm thuê và khởi nghiệp như 2 đường thẳng song song", bạn có nickname Pero Pavic góp ý kiến.

Nguyễn Quân cũng có đồng quan điểm: "Theo tôi nghĩ, cái việc khởi nghiệp hay đi làm nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Tuy nhiên tôi sẽ chọn đi làm, vì nếu chọn khởi nghiệp thì phải tìm hiểu thuế, các văn bản quy định về kinh doanh, mặt bằng.

Tuy nhiên, đa phần các bạn trẻ hiện nay lựa chọn khởi nghiệp với quy mô nhỏ lẻ hơn nữa còn lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh trái phép, điều đó là không nên".

Còn bạn, bạn ủng hộ khởi nghiệp hay đi làm?