Tranh cãi về luật bất thành văn của dân phượt: Dù không quen cũng phải vẫy tay chào nhau khi đi đường?

Mới đây trên MXH xảy ra một câu chuyện gây tranh cãi trong giới phượt thủ, khi một vài thành viên đăng tâm sự của mình về việc cảm thấy buồn và bức xúc khi trên cung đường đi phượt có gặp phượt thủ khác, dù không quen nhưng nếu có giơ tay chào nhau mà được chào lại cảm giác ấm lòng trong suốt quãng đường còn lại. Còn nếu chào mà bị bơ thì cảm giác ê mặt lắm.



Nhận xét về điều này 1 số người tỏ ý kiến đồng tình bởi họ đã từng gặp cảm xúc tương tự như vậy. 1 phượt thủ cho biết khi mới tham gia phượt thì thấy lạ lẫm, nhưng vào một thời gian rồi mới hiểu cách chào nhau của những người đam mê xê dịch?

Thậm chí 1 facebooker còn khẳng định : Đâu phải chỉ đơn giản là chào nhau đâu, còn là động lực để cả 2 có tinh thần đi tiếp đoạn đường đó, từ trước đến nay tôi toàn độc hành gặp ai tôi cũng chào hết. "

Những ý kiến đồng tình ( Ảnh group Phượt luôn miền Nam)

Nhưng liệu ai cũng có cảm giác vui như vậy ? (Ảnh group Phượt luôn miền Nam)

Khoảnh khắc chào nhau của dân phượt (Ảnh Phượt luôn miền Nam)

Liệu có phải ai cũng cảm thấy vui khi chào nhau không ? (Ảnh group Phượt luôn miền Nam)

Thế nhưng đại đa số những ý kiến khác thì chỉ trích và phản đối việc phải chào nhau trên đường . Họ thắc mắc không hiểu cái "luật ngầm" có từ bao giờ ? Liệu cứ gặp nhau trên cung phượt thì sẽ phải chào nhau dù không quen biết ? Không chào lại sẽ bị coi là bất lịch sự sao ?

Ý kiến phản đối việc làm này (Ảnh group Phượt luôn miền Nam)

Thậm chí chỉ trích (Ảnh group Phượt luôn miền Nam)

Vẫn tiếp tục nhận xét về chủ đề này, 1 nữ phượt thủ đã có 4 năm kinh nghiệm rong ruổi trên khắp các nẻo đường nói thẳng : "Các bạn bỏ thói quen cứ chào người khác là phải bắt người ta chào lại đi. Nhìn đường không đủ mệt hay sao mà phải canh coi có người chào ko để chào lại?

Chưa kể đang đi tốc độ cao bằng xe côn, nhỡ bỏ tay ra chào gặp phải khúc cua hay ổ gà thì sẽ nguy hiểm đến mức như thế nào? Đòi hỏi của các bạn thật vô lý."



Chua chát hơn, 1 phượt thủ có tên DXQ bình luận và nhận được nhiều sự ủng hộ nhất :

-Đọc xong thấy mắc cuời quá, việc 2 người không quen phải chào nhau đâu có được coi là cả 2 cùng đam mê chí hướng đâu ? Thực chất nó chỉ là cái phong trào nửa mùa ở trong suy nghĩ 1 số cá nhân mà thôi. Chứ không thể áp đặt nó cho toàn bộ giới phượt để thể hiện đấy là lịch sự hay để có động lực đi tiếp hành trình.

Đã lên xe là phải tập trung lái, không lái ẩu, táng đầu, mắc lỗi giao thông và có thấy người khác hoạn nạn đứng lại giúp nhau, giữ gìn an toàn cho bản thân và cả những người xung quanh thì đấy mới là phép lịch sự. Chỉ sợ bạn cứ mải mê gặp ai cũng chào, xong người ta lại buông câu : "Bạn là ai? Tôi không biết, bạn đi ra đi- thì ngồi mà khóc nhé"

Chỉ cần người ngồi sau chào lại cũng là Ok rồi (Ảnh cắt ra từ clip)

Cuộc tranh luận vẫn đang tiếp tục diễn ra, dẫu sao thì đối với một phượt thủ thì việc được trải nghiệm trên cung đường một cách an toàn vẫn là thứ quan trọng hơn so với việc chờ đợi người khác phải đáp lại lời chào của ta, dù thực tế có thể thay cho việc vẫy tay chào bằng cách "nhấn còi, đá đèn, hay chỉ cần người ngồi sau vẫy tay ok" như thế cũng đủ hiểu rồi .

Bởi sẽ còn tùy thuộc điều kiện và tầm nhìn trên đường mà chỉ sau khi đảm bảo an toàn, thì người ta mới có thời gian nghĩ đến việc khác.



Cho nên nếu được chào lại thì vui, còn không chào lại thì cũng không việc gì phải buồn bạn nhé.