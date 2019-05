Trấn Thành - Hari Won, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh mơ về mái ấm trong sự kiện ra mắt nền tảng công nghệ CenHomes

Mặc dù 20h15 chương trình mới bắt đầu nhưng ngay từ 18h hơn, khán giả đã nô nức đến sớm với mục đích được trở thành những người đầu tiên trải nghiệm nền tảng công nghệ mua bán bất động sản kiểu mới của cenhomes.vn.

Cặp đôi nổi tiếng Trấn Thành- Hari Won cũng bất ngờ tới sớm hơn so với dự định, hoà cùng sự xôn xao của khách hàng trải nghiệm những ứng dụng tiên phong của thời đại 4.0, hiện đại bậc nhất trên thế giới trong lĩnh vực mua bán bất động sản mà CenHomes khai mở.

Trên sân khấu rộng hơn 500 mét vuông, cả một thành phố bằng ánh sáng rực rỡ, lung linh và bắt đầu kể câu chuyện về mình. Biết bao người đang mơ cho mình một mái ấm nhỏ bé, hạnh phúc trong thành phố lộng lẫy, náo nhiệt kia.

Màn diễn của những con rối ánh sáng cực kỳ ấn tượng biểu thị sự rối ren, nhiễu nhương của thị trường bất động sản hiện tại, khiến cho giấc mơ đó trở nên bế tắc, rơi vào hỗn loạn và thành xa vời.

Sự xuất hiện của Shark Hưng (ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch Tập đoàn CenGroup) đã lập tức "giải thoát" những rối ren, bế tắc đó.

Lối diễn thuyết sắc bén, trí tuệ và nhiệt huyết của Shark Hưng đã đem đến cho khán giả tràn đầy cảm hứng và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước: "CenHomes ra mắt để giải đáp, gỡ rối tất cả những điều đau đầu của người mua, người bán và người môi giới bất động sản, khiến hoạt động kinh doanh bất động sản trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết"- Shark Hưng nhấn mạnh.

Sự "dễ dàng" đó dự báo sẽ "đốt nóng" thị trường bất động sản như sự bùng cháy và lan toả của hình ảnh sân khấu trong nghi thức kích hoạt nền tảng ứng dụng.

Ngay lập tức, cặp vợ chồng nghệ sĩ Trấn Thành- Hari Won xuất hiện minh chứng cho điều "dễ dàng hơn bao giờ hết" khi Trấn Thành còn chưa kịp… nghĩ thì đã mua xong một căn nhà.

Hài hước, ăn ý, dễ thương và ngọt ngào, cặp đôi Trấn Thành- Hari Won khiến khán giả thích thú trong câu chuyện mua nhà của họ. Vì chiều Hari Won bởi: "vợ bảo gì Thành cũng nghe, vợ bảo mua nhà thì mua nhà thôi", Trấn Thành quyết định tậu nhà ở Hồ Tây, Hà Nội để tiện ở khi ra Hà Nội công tác.

Không thạo đường, không biết nơi nào lý tưởng… cặp đôi đã tìm đến cenhomes.vn, ai ngờ, ứng dụng đáp ứng mọi mong muốn về một căn nhà bằng công nghệ 3D scanning như đi dạo trong nhà ngoài đời thực, cùng đủ mọi tiện ích cần quan tâm, khiến cặp đôi nhấn nút mua nhà mới chỉ trong "một nốt nhạc".

Còn Hari Won đã phải thốt lên: "Cực kỳ tiện và nhanh gọn, rất phù hợp với mọi người trong xã hội hiện đại".

Trấn Thành và Hari Won cũng chính thức được công bố là gương mặt đại diện của nền tảng công nghệ bất động sản CenHomes.vn.

Sau khi làm "thiên thần may mắn" bốc thăm phần quà đầu tiên là điện thoại Samsung trong tống số quà lên đến hơn 160 triệu đồng, Trấn Thành và Hari Won đã lập tức đưa người xem về với hạnh phúc, với mái ấm của mình qua ca khúc "Từ giây phút đầu".

Trấn Thành không phải là ca sĩ, nhưng phần biểu diễn ăn ý của anh với giọng ca dễ thương, ngọt ngào của vợ đem đến cho khán giả những ngạc nhiên, thú vị.

Sân khấu đêm diễn trở nên lãng mạn, ấm áp và cũng hết sức sôi động khi các nghệ sĩ cùng nhau mơ về hạnh phúc, về những mái nhà. Trong khung cảnh bồng bềnh, say đắm, nam ca sĩ Hồ Trung Dũng giúp khán giả hình dung về Home (Ngôi nhà hạnh phúc) qua giọng hát ấm áp của anh.

Ngay sau giấc mơ êm đềm của Hồ Trung Dũng, Tóc Tiên biểu thị cho hình ảnh một cô gái hiện đại, gợi cảm, bốc lửa trong bộ váy rực rỡ cùng vũ đoàn kể chuyện khát vọng tình yêu của chàng trai và cô gái trẻ, cùng niềm tin và tình yêu, ngày mai qua ca khúc "Ngày mai - I’m in love" khiến cho không khí sự kiện "rực lửa" hơn bao giờ hết.

Nếu như Tóc Tiên là cô gái hân hoan với tình yêu, thì Noo Phước Thịnh nhanh chóng "hạ màn" với cô gái lạ: "Lúc nào em tìm được căn nhà ưng ý thì chúng ta sẽ về một nhà nhé". Chỉ là câu nói vui trong màn diễn cùng một fan nữ được mời ngẫu nhiên trên sân khấu, nhưng Noo Phước Thịnh đã khiến các fans bấn loạn.

Không bấn loạn sao được khi Noo Phước Thịnh đã có những cử chỉ thật ngọt ngào, lãng mạn trong không gian một căn phòng sang trọng cùng cô gái và hát ca khúc "Mãi mãi bên nhau" như thế.

Để xoa dịu bớt cảm giác "ghen tỵ", nam ca sĩ khiến fans, khán giả đứng ngồi không yên khi hát Hold me tonight và Really love you cùng màn vũ đạo sôi động, quyến rũ.

Dù không được thông báo trước, nhưng sự xuất hiện của nam ca sĩ Tuấn Hưng giống như một "món quà" dành cho khán giả với những câu chuyện hạnh phúc, tình yêu qua Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh…

Đáp lại sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, Tuấn Hưng đã táo bạo cởi áo "cháy hết mình". Bởi ca sĩ với CenGroup thực sự là những người bạn thân thiết.

Lễ ra mắt nền tảng công nghệ bất động sản cenhomes.vn đã đem lại cho hàng nghìn khán giả những cảm xúc khó quên. Gần như không có một giây phút nào khán giả có thể không nhìn về phía sân khấu để thưởng thức những màn trình diễn của các diễn giả, nghệ sĩ.

Và, dù là ở trong căn nhà sang trọng, hay đang đứng giữa thành phố sầm uất, bước đi lãng mạn trong khu phố nhỏ xinh xắn… thì đêm diễn đều đem lại cho khán giả những trải nghiệm về âm thanh ánh sáng cực đỉnh, đã mắt, đã tai.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh và ca sĩ Tuấn Hưng đã đặc biệt dành những lời cảm ơn tới đạo diễn Việt Tú vì đã thiết kế, dàn dựng nên một sân khấu mà họ gọi là "hoàn hảo".