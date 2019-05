Trải nghiệm Camera hành trình Cacago BM03 : Nhỏ gọn, giá mềm 2,39 triệu đồng

Camera hành trình Cacago BM03 hiện được công ty Công Nghệ Cao GIZ phân phối ở thị trường Việt Nam với giá 2,39 triệu đồng cùng với chế độ bảo hành 12 tháng.



Mở hộp và thiết kế

Các sản phẩm 2019 của Cacago có vỏ hộp khác hoàn toàn so với các phiên bản trước đây. Trên hộp được in hình ảnh sản phẩm cũng như tên hãng. Với phiên bản trước, vỏ hộp chỉ in duy nhất tên hãng.

Sau hộp thì có nhiều thông tin kỹ thuật: sử dụng chipset Novatek NT96660, cảm biến OmniVision OV4689, khẩu độ F/1.8 có góc quay 170 độ và màn hình LCD 2.4 inch.

Thiết bị có thể ghi hình ở nhiều độ phân giải khác nhau, đặc biệt BM03 có thể ghi hình ở độ phân giải 4K@24fps hay Full HD 1080P@60fps, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 64G, pin kèm theo có dung lượng 250mAh. Ngoài ra, thiết bị còn có một số tính năng khác như khóa file va chạm, tích hợp Wifi và GPS.

BM03 có thiết kế khá nhỏ gọn, có ống kính lớn nổi bật ở chính giữa. Khung máy được làm từ nhựa cứng và được phủ một lớp nhám nhẹ giả kim loại. Cảm giác cầm nắm chắc chắn, không có hiện tượng ọp ẹp và các chi tiết ghép nối khá là kín khít. Mặt trước được in tính năng nổi bật như quay được 4K, kết nối được Wifi. Bên dưới là dải loa ngoài và dưới ống kính là khe thoát nhiệt.

BM03 sở hữu màn hình 2.4 inch mặt trước nhưng màn hình này chỉ là màn hình LCD thường chứ không phải là màn hình cảm ứng. Cạnh dưới có 5 nút bấm dành cho tất cả các thao tác như là chuyển các chế độ, lên/xuống, menu…

Cạnh bên trái có nút nguồn, phía trên là khe cắm thẻ nhớ. BM03 sử dụng thẻ nhớ chuẩn MicroSD với dung lượng hỗ trợ tối đa lên tới 64GB.

Đối diện cạnh bên này có khe cắm MicroHDMI và 1 cổng MiniUSB để cấp nguồn điện.

Ở phía trên của camera có khe để gắn với đầu hút chân không, bên cạnh là cổng AV IN.

Đầu gắn camera của BM03 khá linh hoạt có thể quay được 360 độ, góc chỉnh lên xuống cũng có góc mở rộng. Với kiểu thiết kế này ngoài sử dụng quay hình ảnh phía trước, người dùng có thể quay lại chính hoạt động bên trong xe khá dễ dàng.

Ngoài sản phẩm chính, phụ kiện đi kèm bên trong hộp còn có một bộ nguồn cắm vào cổng 12V trên xe, đầu gắn hút chân không, cáp kết nối mini USB. Ngoài ra, khi mua sản phẩm này, chúng ta còn được tặng kèm 1 thẻ nhớ có dung lượng 32GB.

Trải nghiệm sử dụng

Thao tác cài đặt, sử dụng BM03 rất đơn giản. Khi mua về, bạn chỉ cần gắn thẻ nhớ và kết nối nguồn điện là camera có thể hoạt động ngay với các tùy chọn mặc định. Sau khi xe đề nổ, camera sẽ tự khởi động và bắt đầu ghi hình.

Giao diện cài đặt của BM03 hỗ trợ tiếng Việt nên dễ nắm bắt. Để lựa chọn cài đặt các chức năng khác của máy, các bạn bấm phím Menu. Trong đây, chúng ta có thể tùy chỉnh về độ phân giải ghi hình, các lựa chọn ghi đè, chế độ tăng hay giảm sáng hình ảnh quay, chế độ phát hiện chuyển động và chế độ trông xe.

Ngoài ra người dùng cũng có thể tùy chỉnh được G-Sensor (chế độ rung cảm biến va chạm) với chế độ cảm biến rung khi được bật thì các video xe bị va chạm sẽ được khóa lại và lưu, không xóa được từ camera.

Sang tab menu thứ 2, tại đây người dùng có thêm các tùy chọn như Wifi, cài đặt ngày giờ, thời gian tự động tắt, âm báo, ngôn ngữ, định dạng thẻ nhớ hoặc khôi phục mặc định cài đặt của nhà sản xuất.

BM03 có khả năng kết nối với điện thoại một cách dễ dàng qua ứng dụng có tên LuckyCam. Để kết nối khá đơn giản, người dùng chỉ cần mở wifi trên camera hành trình lên trên điện thoại kết nối vào mạng Wifi có sẵn trên màn hình camera, sau khi kết nối điện thoại sẽ tự động nhận diện BM03.

Từ ứng dụng trên điện thoại, bạn có thể xem trực tiếp hình ảnh từ camera đang quay cũng như có thể cài đặt các thông số kỹ thuật tương tự như trên camera.

Điểm hay là bạn có thể dùng smartphone để nhanh chóng copy và xem video do BM03 thu lại mà không cần phải gỡ camera ra khỏi giá đỡ. Cho dù tính năng này không quá phổ biến nhưng đây vẫn là một điểm không phải camera nào cũng có.

Chất lượng hình ảnh

Theo nhà sản xuất, Cacago BM03 sử dụng ống kính F/1.8, góc rộng 170 độ với cảm biến OV4689.

Máy hỗ trợ ghi hình ở nhiều độ phân giải như 2880x2160p tốc độ 24 fps; 2560×1440 tốc độ 30fps; 2304x1296P tốc độ 30fps; 1920x1080p tốc độ 60fps; 1920x1080p tốc độ 30fps; 1280x720p tốc độ 120fps; 1280x720p tốc độ 60fps; 1280x720p tốc độ 30fps.

Trong sử dụng thực tế, người viết nhận thấy độ phân giải FullHD 1920x1080p tốc độ 60fps là đủ cho chất lượng hình ảnh tốt và tiết kiệm dung lượng.

Video quay ở độ phân giải 1920x1080p tốc độ 60fps. Chất lượng quay ban ngày tốt, hình ảnh sắc nét, hình ảnh tương đối mượt ở tốc độ 60 hình/giây

Trong điều kiện quay ban ngày, chất lượng hình ảnh thu được từ camera sắc nét, rõ ràng và chuyển động tương đối mượt. Khi đi lại vào buổi tối, camera cũng xử lý khá tốt với ánh đèn đường, không bị lóa kể cả đèn khi chiếu thẳng về phía xe. Chất lượng hình ảnh khi quay buổi tối cũng đủ sắc nét để có thể nhận biết được vật chuyển động phía trước và có thể đọc được biển số xe đối với các xe ở gần.

Khi quay phim buổi tối vẫn có thể nhận biết được chuyển động hoặc biển số xe ở gần

Cài đặt mặc định của máy chia video ra thành các đoạn dài 3 phút, người dùng cũng có thể chỉnh chiều dài thành 5, 10 phút… Chip xử lý Novatek NT96660 tích hợp có tốc độ xử lý tốt, các đoạn quay phim, âm thanh thu được không có hiện tượng giật hay mất đoạn.

Mỗi video ghi hình dài 3 phút, độ phân giải 1920x1080p tốc độ 60fps của BM03 có dung lượng khoảng 440MB. Như vậy với thẻ nhớ 32GB đi kèm, camera có thể ghi lại hành trình khoảng hơn 3 giờ. Sau khi bộ nhớ đầy, camera sẽ ghi đè lên các file đã lưu trước đó. Trong trường hợp xe gặp va chạm đột ngột, camera cũng sẽ đánh dấu file ghi lại trong khoảnh khắc đó là file quan trọng, không ghi đè.

BM03 có viên pin 250 mAh, đủ dùng trong một thời gian ngắn vài phút khi không kết nối với nguồn điện từ xe hơi. Cụ thể, sau khi tắt xe hơi, thiết bị có thể ghi hình thêm được khoảng 5-7 phút thì báo yếu pin và tự tắt. Đây là điều bình thường với các camera hành trình hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn điện từ xe hơi.

Tổng kết lại, với mức giá 2,4 triệu đồng, chúng ta sẽ có 1 camera hành trình ghi hình ở độ phần giải Full HD thu hình ảnh sắc nét, rõ ràng, có nhiều tùy chọn chất lượng ghi hình. Điểm hạn chế của thiết bị là viên pin có dung lượng thấp, tính năng khóa file khi va chạm đôi khi vẫn bị nhầm lẫn khi xe đi vào chỗ sóc, màn hình hiển thị LCD không được sắc nét như trên điện thoại và không có cảm ứng.

Ưu điểm:

+) Ghi hình ở chất lượng FullHD tốt, có nhiều tùy chỉnh chất lượng ghi hình

+) Thiết kế đẹp, chắc chắn

+) Giá hợp lý

Nhược điểm:

-) Pin trong máy dung lượng thấp

-) Màn hình hiển thị không có cảm ứng

-) Đôi khi máy vẫn nhận nhầm cảnh báo va chạm và khóa video