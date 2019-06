Trác táng trong căn hộ cao cấp, thiếu gia nhận kết đắng

Hôm nay, 24/6, KSND quận Bình Thạnh, TP HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án thuê căn hộ cao cấp để mở tiệc ma túy và cáo trạng truy tố sang TAND cùng cấp để xét xử đối với Lê Minh Nhật (SN 1985, ngụ quận 1) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, khoảng 3h15 ngày 28/5/2018, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính căn hộ cao cấp ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh thì phát hiện Nhật cùng nhiều người khác có biểu hiện phê ma túy và tàng trữ ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 200 viên thuốc lắc cùng một lượng ma túy khác.

Tại công an, Trần Huy Đ. (bạn Nhật) khai rằng căn hộ cao cấp là do Đ. thuê giúp Nhật. Tuy nhiên, Công an xác định không có căn cứ xử lý hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Đ.

Công an quận Bình Thạnh đã bàn giao các đối tượng có hành vi sử dụng ma túy cho lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền.