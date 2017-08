TP.HCM: Thu hồi hàng loạt thuốc xổ giun Fugacar giả được bày bán công khai

Sở Y tế cho biết, hiện nay theo cảnh báo của Cục Quản lý Dược, trên thị trường xuất hiện thuốc Fugacar giả.

Mẫu thuốc Fugacar số lô 514015 do Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, chức vụ (PC46) Công an Tp. Hồ Chí Minh bắt giữ và yêu cầu xác minh; số lô 1614007 được mua tại Nhà thuốc Tân Phú 2, đường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM.

Sở Y tế Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không được buôn bán, sử dụng thuốc mang tên Fugacar, SĐK: VN-16500-13, số lô 514015 và 1614007, trên nhãn hộp ghi mạo danh cơ sở nhượng quyền sản xuất là Công ty Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Bỉ.

Cách phân biệt giữa thuốc thật và thuốc giả số lô 514015:

- Về vỏ hộp:

Fugacar thật: Mã số bao bì hộp thuốc là 991013240, số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng được in nổi, khi sờ có thể cảm nhận được.

Fugacar giả: Mã số bao bì hộp thuốc là 991-013-064. Số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng in thường, khi sờ không cảm nhận được.

- Tờ hướng dẫn sử dụng:

Fugacar thật: Nhiệt độ bảo quản từ 15 độ C - 30 độ C. Than phiền chất lượng sản phẩm

Fugacar giả: Nhiệt độ bảo quản từ 15 độ C - 30 độ C. Than phiền chất lượng. Thiếu chữ “sản phẩm”.

- Vỉ thuốc:

Fugacar thật: Cách viết hạn sử dụng là ngày.tháng.năm, cách nhau bởi dấu chẩm (.).

Fugacar giả: Cách viết hạn sử dụng là ngày/tháng/năm, cách nhau bởi dấu gạch chéo (/).

- Viên thuốc:

Fugacar thật: Một mặt khắc chữ “Janssen”, mặt còn lại là chữ “Me 500”.

Fugacar giả: Một mặt khắc vạch chia đôi, mặt còn lại trơn không khắc.

TP HCM: Thu hoi hang loat thuoc xo giun Fugacar gia mao duoc bay ban cong khai - Anh 2

Kiểm tra thông tin sản phẩm cũng là một cách mọi người tự bảo vệ chính mình.

Cách phân biệt giữa thuốc thật và thuốc giả số lô 1614007:

- Vỏ hộp:

Fugacar thật: Mã số bao bì hộp thuốc thật là 991013240. Số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng được in nổi, khi sờ có thể cảm nhận được.

Fugacar giả: Mã số bao bì hộp thuốc giả là 991013187. Số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng in thường, khi sờ không cảm nhận được.

- Tờ hướng dẫn sử dụng:

Fugacar thật: Kích thước to: 21*29,8cm. Logo Janssen được đặt ở góc phải, bên dưới tờ hướng dẫn sử dụng. Mã số tờ hướng dẫn sử dụng là 991013241.

Fugacar giả: Kích thước nhỏ: 14,7*20,8cm. Không có logo Janssen được đặt ở góc phải, bên dưới tờ hướng dẫn sử dụng, Mã số tờ hướng dẫn sử dụng là 991-012-628.

- Vỉ thuốc:

Fugacar thật: Cách viết hạn sử dụng là ngày.tháng.năm, cách nhau bởi dấu chẩm (.).

Fugacar giả: Cách viết hạn sử dụng là ngày/tháng/năm, cách nhau bởi dấu gạch chéo (/).

- Viên thuốc:

Fugacar thật: Chữ trên viên thuốc thật có đường nét sắc sảo.

Fugacar giả: Chữ trên viên thuốc giả có nét to và thô.