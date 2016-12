TPHCM đấu giá hơn 1.000 mặt bằng để tăng thu ngân sách

Thông tin trên được Giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thắng cho biết, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 của TPHCM.

Bà Phan Thị Thắng cho biết, TPHCM là địa phương tự đảm bảo cân đối ngân sách, có tỷ lệ thu nộp về ngân sách Trung ương cao nhất cả nước.

Tỷ lệ điều tiết cho ngân sách thời kỳ ổn định 2017-2020 chỉ còn được hưởng 18% nên nhiệm vụ thu chi của thành phố ngày càng khó khăn.

Hàng loạt các giải pháp được Sở Tài chính TP đề ra, trong đó có giải pháp về rà soát, đánh giá quỹ nhà, đất để tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển.

“Thành phố cần rà soát, sắp xếp các địa chỉ nhà đất để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ bán chỉ định và bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản theo các phương án đã được phê duyệt với 1.033 mặt bằng nhà đất trên địa bàn TP” – bà Thắng cho biết.

Cùng với các giải pháp tăng nguồn thu, bà Thắng cũng đề nghị thành phố tiết kiệm nguồn chi. Cụ thể, trong năm sau cần thực hiện phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công bám sát theo dự toán được duyệt, đúng thẩm quyền.

Trong đó, ưu tiên triển khai giải pháp tiết kiệm như khoán sử dụng xe công tại các đơn vị. Sử dụng các loại hình dịch vụ cho thuê tài sản đối với các trang thiết bị, tài sản cố định để phục vụ công tác chuyên môn.

Tại hội nghị, Ông Bùi Xuân Cường – GĐ Sở GTVT TP cho rằng để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, thời gian tới sẽ ưu tiên tập trung hoàn tất các thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ.

Đồng thời, khởi công và hoàn thành các công trình chống ùn tắc tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực cảng Cát Lái, giảm ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm thành phố và các cửa ngõ, các dự án phát triển giao thông đường thủy nhằm giảm tải cho đường bộ.

“Năm tới TP HCM sẽ làm 80 dự án giao thông với số vốn lên hơn 39.200 tỷ đồng. Hiện thành phố đã xác định được cụ thể nguồn vốn để đầu tư cho các dự án này" - ông Cường nói.

Về tình hình an ninh trật tự, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong năm tới Công an thành phố sẽ tham mưu Bộ công an, Thành ủy, UBND TP HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tình hình an ninh trật tự.

“Phát huy những ưu thế của mạng xã để ứng dụng trong công tác, tạo điều kiện cho người dân phản ánh nhanh nhất những thông tin cho lực lượng công an”, ông Phong nói.

Trung tướng Lê Đông Phong cũng cho hay Công an thành phố sẽ đẩy nhanh đầu tư trang bị các trang thiết bị hiện đại trong tổng thể đề án xây dựng thành phố thông minh như kết nối hệ thống camera về hệ thống trung tâm chỉ huy của Công an thành phố phục phụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.