Tổng thống Trump khẳng định tấn công vào Syria là hợp pháp

"Kể từ khi quân đội Mỹ tham gia vào cuộc chiến chống lại lực lượng khủng bố IS tại Syria đã ngăn chặn được số lượng lớn các cuộc tấn công vào chính phủ Syria và lực lượng ủng hộ chính phủ. Do đó, những cuộc tấn công của quân đội Mỹ và đồng minh vào căn cứ quân sự của Syria là biện pháp hợp pháp, hiển nhiên trong cuộc chiến chống lại IS tại nước này" - trích bức thư của ông Trump gửi Quốc hội Mỹ.

Ngày 6/4, Mỹ khiến cả thế giới bất ngờ, khi tấn công vào Syria bằng một loạt 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ 2 tàu khu trục có mặt ở Địa Trung Hải.

Chính quyền Trump đã nhanh chóng chỉ ra rằng họ đã thông báo các lãnh đạo quốc hội ở cả hai đảng cũng như các thành viên nhất định trong các ủy ban liên quan trước cuộc tấn công ngày 6/4.

Nghị quyết Chiến tranh năm 1973 của Quốc hội Mỹ được thiết kế nhằm mục đích cân bằng quyền lực của tổng thống, yêu cầu tổng tư lệnh phải thảo luận với Quốc hội khi đưa quân đội Mỹ vào xung đột vũ trang. Nhưng nó cũng cho phép tổng thống Mỹ hành động đơn phương trong trường hợp khẩn cấp khi có các cuộc tấn công vào Mỹ, vùng lãnh thổ, tài sản hay lực lượng vũ trang của nước này". Quy định này đã được các chính quyền gần đây giải thích theo nhiều cách khác nhau khi xử lý các cuộc khủng hoảng quốc tế.

Lãnh đạo Nhà Trắng cũng nói rằng cuộc tấn công là hợp pháp vì đây là vấn đề an ninh quốc gia và nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực trước các mối đe dọa tiềm ẩn.

Đáp trả việc Mỹ phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân của Syria, Nga hôm qua đình chỉ biên bản ghi nhớ ký với Mỹ về việc ngăn ngừa va chạm và bảo đảm an toàn bay khi hoạt động ở Syria, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận tình hình hiện tại.

Việc sử dụng tên lửa hành trình phát động các cuộc tấn công vào các nước khác là phương thức quen thuộc của Nhà Trắng nhằm truyền tải thông điệp chính trị cứng rắn. Nhưng khi đạt được mục đích chính trị, kể từ đó, Washington không thực hiện các hành động quân sự tương tự.