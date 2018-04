Tổng thống Ba Lan kêu gọi chống chủ nghĩa bài người Do Thái

Ngày 12/4 Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã lên tiếng kêu gọi chống chủ nghĩa bài người Do Thái và truyền đi thông điệp đoàn kết khi ông có cuộc gặp với người đồng cấp Israel tại thành phố Krakow của Ba Lan. Cuộc gặp được tổ chức bên lề cuộc tuần hành lần thứ 30 được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ thảm sát Holocaust do phát xít Đức gây ra trong Chiến tranh thế giới lần thứ 2.

Phát biểu với các nhà báo sau cuộc gặp, Tổng thống Andrzej Duda nói rằng ông hân hạnh được đón tiếp Tổng thống Israel Reuven Rivlin tại Cụm trại tập trung Auschwitz-Birkenau do phát xít Đức thiết lập trên lãnh thổ Ba Lan, nơi chứng kiến thảm kịch Holocaust giết hại người Do Thái trong Chiến tranh thế giới lần thứ 2. Việc hai nhà lãnh đạo cùng tham gia cuộc tuần hành thể hiện thiện chí của hai bên nhằm ngăn chặn một thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai, cũng như ngăn chặn làn sóng bài người Do Thái trong xã hội.

Quan hệ giữa Ba Lan và Israel đã trở nên căng thẳng gần đây sau khi Ba Lan thông qua luật Holocaust trừng phạt bất kỳ ai cáo buộc Ba Lan dính líu tới cuộc thảm sát người Do Thái do phát xít Đức thực hiện trước đây. Tổng thống Andrzej Duda nói rằng đạo luật, hiện đang được Tòa án Hiến pháp Ba Lan xem xét lại, không nhằm mục đích chối bỏ mà là bảo vệ sự thật lịch sử.

“Dù đạo luật còn gây tranh cãi, nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng Quốc hội Ba Lan không có ý định ngăn cản những người sống sót của vụ thảm sát đưa ra bằng chứng của mình về tội ác chiến tranh. Với tư cách là một Tổng thống, tôi muốn bảo vệ sự thật lịch sử, trong đó có phần vẫn còn khó chấp nhận đối với người Ba Lan”- Tổng thống Andrzej Duda nói.

Tổng thống Andrzej Duda thừa nhận thực tế trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, một số người Ba Lan đã hành động không tốt và vấn đề này cần phải được làm sáng tỏ. Tuy vậy, ông cho rằng không có sự thù hận người Do Thái một cách có hệ thống tại Ba Lan, bởi chính họ đã từng là công dân của nước này.

Khoảng 6 triệu người Do Thái, trong đó có 3 triệu người tại Ba Lan, đã bị phát xít Đức giết hại trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Những người sống sót và một số nhà sử học cho rằng một bộ phận người Ba Lan có dính líu vào các vụ thảm sát nói trên.



Về phần mình, Tổng thống Israel Reuven Rivlin bày tỏ lòng biết ơn của người dân Israel đối với những người Ba Lan đã cứu sống người Do Thái, nhưng ông cũng chỉ ra làn sóng bài người Do Thái và sự dính líu của một số người Ba Lan vào vụ thảm sát Holocaust trước đây. Ông đề nghị có các cuộc nghiên cứu toàn diện và không giới hạn về cuộc thảm sát này.

Sau họp báo, tổng thống hai nước dẫn đầu đoàn tuần hành gồm hơn 12.000 người xuất phát từ cửa chính Trại tập trung Auschwitz-Birkenau tới Lò hỏa táng của Trại tập trung Auschwitz-Birkenau. Trong số những người tham gia có một số nhân chứng sống của vụ thảm sát Holocaust trước đây.

Cuộc tuần hành được tổ chức vào tháng Tư hàng năm tại Ba Lan, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người, chủ yếu là thanh niên, để tưởng nhớ các nạn nhân và tìm hiểu vụ thảm sát tai tiếng này. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức năm 1988, đến nay đã có tổng cộng hơn 260.000 người từ 52 quốc gia tham gia cuộc tuần hành này tại Ba Lan./.