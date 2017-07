Tổ chức y tế tại Mỹ: 8 dấu hiệu bạn đã mắc căn bệnh "thầm lặng" rất nguy hiểm cho gan

Viêm gan C là một trong những căn bệnh được gọi với cái tên "bệnh yên lặng" vì nhiều bệnh nhân mang virus không có triệu chứng và không cảm thấy bệnh trong người.

Gan được ví như là " bộ máy lọc máu, thải độc" chính trong cơ thể con người. Cũng như các cơ quan khác trong cơ thể, gan cũng có thể bị viêm do nhiều nguyên nhân trong đó đáng nói đến là do siêu vi khuẩn loại A, B, C, D, E. Trong đó viêm gan B và C là nguy hiểm hơn cả.

Viêm gan C là một nhiễm trùng gan do siêu virus loại C gây ra, lây lan rộng nếu không phòng tránh tốt. Theo trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), năm 2014 ghi nhận 30.500 trường hợp mắc viêm gan C, và khoảng 3,9 triệu người dân Mỹ mang trong mình căn bệnh viêm gan C mãn tính, gây ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe.

Tuy nhiên, viêm gan C được gọi với cái tên "bệnh yên lặng" vì không có biểu hiện rõ rệt, bệnh phát triển âm thầm qua nhiều năm nên nhiều người không biết cơ thể họ đang mang virus.

Theo tổ chức y tế Mayo Clinic - Mỹ, khi phát bệnh, các dấu hiệu sẽ xuất hiện dồn dập như dễ bị chảy máu, bầm tím khắp cơ thể, mệt mỏi, chán ăn, vàng da, nước tiểu sẫm màu, ngứa ngáy, sụt cân, chân sưng tấy.

Con đường lây nhiễm chính của bệnh viêm gan C chủ yếu qua đường máu như : Dùng chung kim tiêm, xăm mình, châm cứu bằng các dụng cụ không được tiệt trùng, tiếp xúc với máu của người bị nhiễm (sử dụng chung dao cạo râu, kéo, bàn chải đánh răng, bông băng vệ sinh, băng vết thương)…

Tuy đây là 1 căn bệnh thầm lặng nhưng với nền y học hiện đại, người mắc viêm gan C vẫn có thể chữa trị được. Giáo sư Amesh A. Adalja, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ John’s Hopkins cho biết "Viêm gan C là một bệnh dịch trầm trọng, đó là lý do tại sao ông luôn khuyến cáo mọi người xét nghiệm sàng lọc nếu rơi vào một trong những nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh".

Tổ chức chuyên nghiên cứu về gan tại Mỹ -Liver Foundation đã đưa ra 10 khuyến nghị về chế độ ăn uống lành mạnh cho người mắc viêm gan C nên áp dụng để chống lại căn bệnh này như sau:

(Ảnh minh họa)

1. Ăn các loại thực phẩm lành mạnh như ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, sữa ít béo, trái cây, rau cải và các chất béo lành mạnh.

2. Ăn các thực phẩm có nhiều chất xơ như trái cây tươi, rau, đậu nành và ngũ cốc.

3. Ưu tiên lựa chọn ăn các loại thịt từ thịt gia cầm (gà, vịt, ngan), cá.

4. Hạn chế ăn thịt đỏ như thịt trâu, bò, lợn, vì đây là những loại thịt chứa nhiều protein, gan sẽ phải "làm việc" vất vả hơn để chuyển hóa. Các vết sưng, viêm do virus viêm gan C cũng nghiêm trọng hơn nếu ăn quá nhiều thịt.

5. Tuyệt đối không ăn thực phẩm sống, tái, nấu chưa chín kĩ, các đồ ăn sống có vỏ như sò biển, trai, hàu.

6. Hạn chế thức ăn và đồ uống có nhiều đường và muối bởi gan phải tăng cường thải độc khi cơ thể nạp quá nhiều những chất này. Gan bệnh vốn đã yếu, không nên gây thêm áp lực cho gan. Khi đó, cơ thể cũng dễ bị thiếu các axit amin cần thiết để hoạt động bình thường.

7. Hạn chế ăn thực phẩm có hàm lượng chất béo cao. Hạn chế ăn thực phẩm chiên, xào nhiều dầu mỡ hoặc đồ ăn chế biến sẵn.

8. Giữ cân nặng ở mức hợp lý, tránh để cơ thể gầy quá hoặc béo quá vì chức năng gan lúc mang bệnh đã kém, khó điều chỉnh kịp khi thay đổi trọng lượng cơ thể.

9. Chia nhỏ bữa ăn trong ngày để gan không bị quá tải. Ăn bữa nhỏ cũng giúp ổn định lượng đường trong máu, cảm giác thèm ăn được dàn đều, không quá dồn dập.

10. Uống nhiều nước nếu có thể. Tránh rượu, bia vì đây coi như liều thuốc độc cho gan và càng làm bệnh trầm trọng thêm.

Bệnh nhân viêm gan C tuyệt đối tránh bia rượu.

Yếu tố quan trọng giúp chế ngự căn bệnh viêm gan C đó là áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục để giữ gìn sức khỏe và tăng sức đề kháng của cơ thể. Những loại viêm gan đã có thuốc chủng ngừa như loại A, B thì mọi người nên tuân thủ đúng lịch tiêm chủng và uống vắc-xin đầy đủ.



*Theo Life/Self.