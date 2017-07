Tình yêu Vbiz: Cứ công khai là chia tay, âm thầm bên nhau lại ra "trái ngọt"!

Bên cạnh những sản phẩm nghệ thuật, đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm của các nghệ sĩ luôn nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ. Và tất nhiên, ai cũng mong muốn được khẳng định tình yêu của mình với một nửa còn lại trên thế giới. Thế nhưng không phải cặp sao nào cũng có cách bộc lộ tấm chân tình dành cho đối phương một cách giống nhau.



Có những đôi từng khiến dư luận "phát sốt" khi công khai tình yêu vô cùng mãnh liệt để rồi một thời gian sau chia tay trong tiếc nuối. Trong khi đó, nhiều cặp lại âm thầm vun vén hạnh phúc và khiến người hâm mộ ngẩn ngơ với lễ đính hôn đầy đột ngột. Cũng từ đây, công chúng đặt ra một câu hỏi: liệu trong showbiz Việt, tình yêu lâu bền có thực sự phải công khai và đong đếm bằng lời lẽ của miệng đời?

Khi những cái nắm tay thật chặt cũng phải buông trong ngậm ngùi...

Là tâm điểm chú ý của công chúng, hầu hết tất cả các ngôi sao sau khi công khai chuyện tình cảm đều gặp phải không ít khó khăn bởi vô số sự soi mói từ phía dư luận.

Và kết cục, nhiều cặp đôi đã đường ai nấy đi trong tiếc nuối. Mới đây nhất, Hạ Vi và Cường Đô La chính thức chia tay sau 2 năm yêu đương đầy sóng gió. Trái với khoảng thời gian vô cùng kín tiếng ban đầu, từng có thời điểm cặp đôi khá thoải mái trong việc xuất hiện công khai. Không chỉ thường xuyên bị bắt gặp sánh đôi bên nhau, Hạ Vi và Cường Đô La còn tự tin đồng hành đến các sự kiện giải trí. Theo đại diện truyền thông của Hạ Vi, lý do cả hai đường ai nấy đi là vì không còn tìm được tiếng nói chung.

Còn nhớ đầu năm 2016, showbiz Việt xôn xao trước thông tin Hari Won và Tiến Đạt chia tay sau 9 năm mặn nồng. Luôn dành cho nhau những cử chỉ cực ngọt ngào, Hari Won - Tiến Đạt từng là cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" khiến ai nấy cũng phải ghen tị. Ấy vậy mà, cả hai lại kết thúc chuyện tình của mình một cách vô cùng nhẹ nhàng để rồi chỉ một thời gian sau, Hari Won gặp gỡ và lên xe hoa với Trấn Thành.

Chia tay Chi Pu, chuyện tình của Cường Seven và MLee cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ khi cả hai thường xuyên dính lấy nhau như hình với bóng trong các sự kiện giải trí. Thế nhưng, sau 4 năm hẹn hò, cặp đôi bất ngờ tuyên bố đã đường ai nấy đi vì không thể tiếp tục tìm được tiếng nói chung.

"Hai đứa rất quý, trân trọng khoảng thời gian bên nhau. Nhưng dường như bây giờ khoảng cách giữa hai người xa quá, sự khác nhau cũng quá lớn nên cả hai quyết định dừng lại, cho nhau lối đi riêng" - MLee cho biết.

Cuối tháng 11 tới đây, Lâm Khánh Chi sẽ chính thức kết hôn với bạn trai kém 18 tuổi Phi Hùng. Thế nhưng, những ai hay theo dõi Lâm Khánh Chi chắc hẳn đều biết đến 2 mối tình "đứt gánh giữa đường" của cô. Từng "thề non hẹn biển", chia sẻ với công chúng kế hoạch về một đám cưới lãng mạn với bạn trai Nguyên Cường nhưng rồi sau 3 năm gắn bó, cặp đôi cũng chia tay trong tiếc nuối.

Một thời gian sau, Lâm Khánh Chi gặp lại mối tình đầu từ năm 18 tuổi Kenny Thắng. Tình cũ không rủ cũng tới, cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình. Những tưởng Lâm Khánh Chi sẽ có một đám cưới trong mơ sau khi nhận lời cầu hôn từ nửa kia thì đến tháng 8/2015, cô bất ngờ thông báo đã đường ai nấy đi với Kenny Thắng vì anh ta "đi với người con gái khác".

Cho đến những cặp đôi "tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi"

Trái với Hari Won - Trấn Thành hay Chi Pu - Cường Seven, trong showbiz Việt có khá nhiều cặp đôi chưa từng một lần lên tiếng công khai chuyện tình cảm của mình. Cứ im lặng, "lầm lì" để rồi đùng cái tung tin kết hôn làm cả showbiz Việt phải giật nảy mình. Mới đây nhất, Kelvin Khánh và Khởi My gây náo loạn cộng đồng người hâm mộ khi bất ngờ tổ chức đám hỏi. Vậy là sau bao năm thầm lặng che giấu, cặp đôi siêu nhắng nhít cũng chịu về chung một nhà. Nhìn hình ảnh Khởi My lộng lẫy trong chiếc váy cưới, fan của cả hai không khỏi khấp khởi mừng thầm.

Vốn là người kín tiếng nên Thu Thuỷ hiếm khi công khai chuyện đời tư với công chúng. Dù cuộc tình của cô đã kéo dài 12 năm nhưng mãi đến khi sắp làm đám cưới Thu Thủy mới quyết định tiết lộ danh tính bạn trai khiến dân tình được một phen tá hỏa. Cuộc tình bền bỉ và thầm lặng này đã lấy đi biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Hiện tại, nữ ca sĩ kẹo ngọt đã có một gia đình hạnh phúc với cậu con trai cực kháu khỉnh.

Phạm Quỳnh Anh – Quang Huy cũng là cặp đôi rất được ngưỡng mộ trong showbiz Việt. Quen biết và yêu nhau từ khi Phạm Quỳnh Anh mới bước chân vào làng giải trí, chỉ những người vô cùng thân thiết mới biết đến mối tình của cả hai. Sau 10 năm gắn bó, cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 5/2012 trong sự chúc phúc lẫn bất ngờ của công chúng.

Không ồn ào, không thị phi, giống như Kelvin Khánh - Khởi My và Thu Thuỷ cùng ông xã, Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy đã có được một kết thúc đầy viên mãn.