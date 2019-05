Tình địch của Nhã Phương kết đôi với L (Infinite), sở hữu gia tài vai diễn đồ sộ

Qua 6 năm làm nghề, Shin Hye Sun đã dần khẳng định được năng lực, trí thông minh và vị thế vững vàng trong lòng công chúng. Không nhận quá nhiều phim, thế nhưng ở bất cứ phim nào tham gia, Shin Hye Sun cũng cho thấy sức hút đặc biệt của mình.

Miso - Tuổi thanh xuân

Shin Hye Sun trở nên quen mặt với khán giả Việt là nhờ vai nữ phụ trong Tuổi thanh xuân. Vào vai bạn thân của nam chính Kang Tae Oh - là tình địch của Nhã Phương, Shin Hye Sun thể hiện 'trọn vẹn' tất cả những nét tính cách đặc trưng nhất của một kẻ thứ ba trơ trẽn.

Tuổi thanh xuân là một trong những dự án ấn tượng của Shin Hye Sun.

Shin Hye Sun diễn thật đến nỗi khiến người xem ghét cay ghét đắng nhân vật này. Hình ảnh một cô bạn thảo mai, chuyên làm màu để chia rẽ đôi tình nhân để lại ấn tượng sâu đậm, thậm chí còn được khán giả liệt vào danh sát những nứ phụ đáng ghét nhất màn ảnh Việt.



Cũng trong năm 2015, Shin Hye Sun tham gia thêm 3 tác phẩm nữa là: Oh My Ghostess, She Was Pretty và Five Enough.

Tuy tất cả chỉ là vai phụ nhưng Shin Hye Sun có sự biến hóa đa dạng, từ dạng vai hiền lành, đáng thương đến hình ảnh một cô gái thực dụng, chảnh chọe, hay thậm chí là dạng nữ phụ đáng ghét điển hình, mưu mô, xảo quyệt.



Cha Shi Ah - Huyền thoại biển xanh

Bước ngoặt lớn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Shin Hye Sun là vai diễn Cha Shi Ah trong Huyền thoại biển xanh khi cô có cơ hội sánh vai cùng mỹ nam Lee Min Ho, trở thành tình địch của Jeon Ji Hyun.

Shin Hye Sun có cơ hội hợp tác cùng hai ngôi sao sáng là Lee Min Ho và Jeon Ji Hyun

Cha Shi Ah học khóa dưới của Heo Jun Jae (Lee Min Ho), thích tiền bối ra mặt và luôn sẵn sàng trong trạng thái 'thả thính' đối phương. Tuy nhiên, không giống như hình ảnh tiểu tam đáng ghét trong Tuổi thanh xuân, ở Huyền thoại biển xanh, Shin Hye Sun bất ngờ nhận được sự đồng cảm và yêu thích từ người xem.

Seo Ji-An - My Golden Lìfe

Ngoài tài năng, Shin Hye Sun khá may mắn khi tác phẩm đầu tiên cô đóng chính lại trở thành 'siêu phẩm truyền hình'. Đây là bộ phim đưa Shin Hye Sun lên đỉnh cao danh vọng, giúp nữ diễn viên được xếp vào hàng các 'nữ hoàng raiting' của Hàn Quốc.

My Golden Life là bộ phim truyền hình gia đình ăn khách nhất màn ảnh Hàn năm 2017. Trong phim, Shin Hye Sun hóa thân thành một người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt nhưng bỗng nhiên trắng tay, mất tất cả chỉ sau một đêm.

Điểm thu hút của nhân vật này là dù có mất đi tiền tài, danh vọng, thậm chí mất cả tình yêu thì cô vẫn không bao giờ tuyệt vọng, giữ một niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống. Shin Hye Sun thể hiện chân thực đến mức người xem dễ dàng đồng cảm, khóc, cười, buồn, vui cùng nhân vật.

Woo Seo Ri - Mãi vẫn tuổi 17

Thành công của My Golden Life đưa Shin Hye Sun đến với Woo Seo Ri của Mãi vẫn tuổi 17. Trong phim, cô đóng cặp cùng mỹ nam Yang Se Jong, người từng gây sốt với Nhiệt độ tình yêu.

Woo Seo Ri trong Mãi vẫn tuổi 17

Mãi vẫn tuổi 17 kể về câu chuyện của thần đồng violin Woo Seo Ri. Năm 17 tuổi, cô gặp phải một tai nạn và bị hôn mê sâu suốt 13 năm. May mắn đã mỉm cười với Woo Seo Ri, giúp cô tỉnh lại, thế nhưng, bao rắc rối lập tức ập đến khi giờ đây, cô đã thành một bà cô ba mươi nhưng nhận thức vẫn chỉ của một nữ sinh trung học.



Hành trình hòa nhập lại cuộc sống của Woo Seo Ri gặp rất nhiều chuyện 'oái oăm'. Cô phải chiến đấu với chính mình để có thể chấp nhận thực tại, đồng thời tìm lại bản thân, tìm tình yêu đích thực.

Yoon Shim Deok - Death Song



Trong Death Song, Shin Hye Sun có cơ hội hợp tác cùng mỹ nam Lee Jong Suk. Dù chỉ có độ dài 2 tập nhưng chemistry giữa Shin Hye Sun và Lee Jong Suk vẫn diễn ra rất mãnh liệt, khiến các mọt phim say mê mãi không thôi.

Death Song được làm lại từ một phim điện ảnh năm 1991, dựa trên câu chuyện có thật đầy bi kịch của Yoon Shim Deok (Shin Hye Sun), nữ ca sĩ giọng soprano đầu tiên có được danh tiếng tại Hàn Quốc, và người tình, người bạn của cô, nhà soạn kịch thiên tài Kim Woo Jin (Lee Jong Suk).



Lee Yeon Seo - Nhiệm vụ cuối cùng của thiên thần

Bộ phim mới Nhiệm vụ cuối cùng của thiên thần giúp cho Shin Hye Sun có cơ hội đứng cạnh hàng loạt tên tuổi lớn và nổi nhất của Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Với vai diễn Lee Yeon Seo, Shin Hye Sun hóa thân thành một nữ diễn viên bale xinh đẹp nhưng lại gặp biến cố, dần mất đi niềm tin vào tương lai.

Đáp lại sự ngóng chờ của khán giả, đoàn làm phim Nhiệm vụ cuối cùng của thiên thần đã chia sẻ hình ảnh Shin Hye Sun luyện tập bale.

Nữ diễn viên khoác lên mình bộ đồ luyện tập và thực hiện nhiều động tác thành thục. Không chỉ thu hút ánh nhìn của khán giả, những đường cong hoàn mĩ trên cơ thể cô còn phản ánh quá trình luyện tập gian nan, vất vả.



Ngay sau khi tham gia dự án, Shin Hye Sun bắt đầu tham gia các lớp học ba lê cơ bản để phục vụ cho vai diễn. Nhà sản xuất tiết lộ: "Dù lịch trình của Hye Sun rất bận rộn, nhưng cô ấy vẫn không ngừng nỗ lực để trở thành một vũ công ba lê cho vai diễn của mình. Chắc chắn không dễ gì để thực hiện sự biến đổi này chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vậy nên chúng tôi rất biết ơn sự cống hiến của cô ấy".

Ngoài Lee Yeon Seo, Nhiệm vụ cuối cùng của thiên thần quy tụ dàn diễn viên đình đám như: L (Infinite), Shin Hye Sun, Lee Dong Gun, Kim Bo Mi, Do Ji Won và Kim In Kwon....



Nhiệm vụ cuối cùng của thiên thần có thời lượng 32 tập, lên sóng vào 22/5/2019 và phát song song với phụ đề vietsub tại Việt Nam.