TIN TỐT LÀNH 14/4: Nàng ca sĩ miệt mài hát vì trẻ tự kỷ

Mặt trận bảo vệ tác nghiệp báo chí



Dự thảo Nghị định về việc kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang ghi âm, ghi hình tuần qua khiến dư luận dậy sóng bởi khoản 3, điều 4 quy định: "Chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị phục vụ cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng".

Với quy định này, người dân sẽ không có quyền sử dụng những thiết bị có khả năng ghi nhận bằng chứng một cách bí mật.

Đối với tác nghiệp báo chí, đây là một quy định khiến cho việc thu thập bằng chứng của nhà báo vốn đã khó khăn, càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, các nhà báo không cô đơn.

Tại Hội nghị giao ban công tác thông tin tuyên truyền giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội ngày 12/4, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đề nghị các cơ quan báo chí bày tỏ quan điểm về việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình đối với hoạt động báo chí, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn của MTTQ rà soát các văn bản pháp lý để làm cơ sở kiến nghị về vấn đề này với Chính phủ.

Thái độ của người đứng đầu MTTQ Việt Nam về vấn đề bảo vệ tác nghiệp báo chí có thể được nhìn nhận như một cam kết đồng hành của cơ quan này đối với báo chí trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Trung.

Cô ca sĩ say mê nối dài các hoạt động vì trẻ tự kỷ

Trong suốt thời điểm tháng 3, đầu tháng 4 ca sĩ Thái Thùy Linh đã liên tục tổ chức các chương trình nghệ thuật tình nguyện hỗ trợ nâng cao nhận thức cộng đồng về tự kỷ.

Mặc dù chiến dịch đã kết thúc vào ngày 2/4, song trước sự thành công của chiến dịch tại Hà Nội, thu hút được sự quan tâm của hàng chục ngàn người dân Thủ đô quan tâm tới người tự kỷ, ca sĩ này đã quyết định mở rộng chương trình, tiếp tục đến với TP HCM và Hải Phòng với các chương trình mang thông điệp "Tôi đã hiểu, còn bạn?".

Theo thống kê của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, cộng đồng tự kỷ ở Việt Nam hiện đang là 200.000 người, và có xu hướng tăng nhanh trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên sự quan tâm tới hội chứng này từ mọi góc độ tại Việt Nam hiện nay mới chỉ ở giai đoạn đầu tiên. Trẻ tự kỷ vẫn thường xuyên bị phân biệt đối xử, khó tiếp cận các cơ hội giáo dục.

Việc nâng cao nhận thức cộng đồng về hội chứng tự kỷ, quan tâm tới người tự kỷ chưa được chú trọng, và những nỗ lực như của ca si Thái Thùy Linh có ý nghĩa đặc biệt, và mang lại hiệu quả cao.

Hy vọng, cô vẫn sẽ tiếp tục những chương trình có ý nghĩa nhân văn này, không chỉ tạo niềm tin, hy vọng cho những gia đình có người mắc hội chứng tự kỷ, mà còn tạo cảm hứng cho những ngôi sao giải trí khác đồng hành với những chương trình vì cộng đồng.

Niềm hy vọng của diêm dân

Dù không được xác định là cộng đồng yếu thế trong xã hội, song diêm dân ở Việt Nam là những người có đời sống vô cùng bấp bênh, và ít được quan tâm lâu nay.

Công việc vất vả, thu nhập thấp, giá muối không ổn định, so với các ngành nghề khác trong xã hội thì đời sống diêm dân khá bi đát.

Các cánh đồng muối xác xơ, nghèo nàn, không có sự đầu tư về vốn liếng, công nghệ, cũng như các điều kiện hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Nền sản xuất của bà con diêm dân đến nay vẫn hầu như không khác gì so với hàng trăm năm trước. Nhưng điều đó sẽ bắt đầu thay đổi từ ngày 20/5/2017, khi Nghị định 40/2017/NĐ-CP về sản xuất kinh doanh muối do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, nhiều chính sách khuyến khích phát triển nghề muối sẽ được triển khai, như: Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng; tín dụng; khoa học và công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực…

Nhiều chính sách được cụ thể hóa như: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư kho chứa muối, máy, thiết bị sản xuất muối, dây chuyền chế biến muối sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất vay trong 2 năm đầu, 50% năm tiếp theo với mức vay tối đa 100% giá trị thiết bị đầu tư.

Với một đất nước có chiều dài bờ biển hơn 3000km, và hàng triệu diêm dân, những chính sách khuyến khích phát triển nghề muối được cụ thể hóa bằng Nghị định 40 chắc chắn sẽ mang lại một tương lai đầy hi vọng.