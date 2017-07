Tin mới nhất về bão số 4 sẽ đổ bộ vào nước ta trong hôm nay

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, trong 6 giờ vừa qua, bão số 4 tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây.



Hồi 04 giờ ngày 25/07, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Vị trí và đường đi của bão số 4. Ảnh: NCHMF.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Chiều tối nay (25/7), bão đi vào Hà Tĩnh-Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9.



Từ trưa nay (25/7), vùng biển ven bờ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh; vùng biển ven bờ khu vực Nam Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh.

Từ chiều nay, trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; khu vực các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và sâu trong đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; ở vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế có gió giật cấp 6-7.

Từ ngày 25-27/07, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to ở đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to.