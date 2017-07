Tìm thấy thi thể hai mẹ con mất tích trong vụ sà lan đâm tàu chở cát

Chiều 31/7, thi thể chị Nguyễn Thị Thúy Em (34 tuổi, quê huyện Gò Công, Tiền Giang) và con gái Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi) đã được tìm thấy.



Theo lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương, lúc 15h, thi thể bé gái Lê Thị Thanh Bình nổi trên sông Sài Gòn, đoạn qua khu phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An (Bình Dương). Khu vực này cách vị trí tàu chìm 1,5 km hướng về phía TP HCM.

Trước đó, vào khoảng 2h30 ngày 30/7, anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển ghe gỗ chở 15 khối cát lưu thông trên sông Sài Gòn (hướng từ TP Thủ Dầu Một về thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).



Anh Lê Văn Thuận (trái)

Ghe của anh Thuận có 3 người đang ngủ là chị Thúy Em (vợ anh Thuận) cùng con trai là Lê Long An (16 tuổi) và con gái Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi). Khi chạy đến địa phận xã An Sơn (TX Thuận An), đoạn trước bến phà An Sơn, bất ngờ ghe của anh Thuận bị sà lan ký hiệu SG7552 (lưu thông cùng chiều) từ phía sau đâm vào.

Ghe anh Thuận bị nước tràn vào. Anh Thuận cùng cháu An kịp nhảy khỏi ghe và được người trên sà lan cứu vớt, còn vợ và con gái út không nhảy kịp nên bị chìm cùng chiếc ghe, mất tích.