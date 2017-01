'Tiên nữ cử tạ' Lee Sung Kyung - Người đẹp 9X chăm 'cày cuốc' của Kbiz

Xuất thân người mẫu

Lee Sung Kyung sinh năm 1990, gia nhập làng giả trí với tư cách người mẫu. Cô giành vị trí 11 và đoạt giải Lex Prize tại cuộc thi Siêu mẫu ở địa phương năm 2008. Trong cuộc thi Siêu mẫu Châu Á Thái Bình Dương năm 2009, cô giành vị trí thứ 5 và thắng giải Unix Hair New Style Prize.

Lấn sân phim ảnh thành công

Năm 2014, Lee Sung Kyung lấn sân phim ảnh với một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình It's Okay, That's Love, hợp tác với Jo In Sung, Gong Hyo Jin và Lee Kwang Soo. Dù không có nhiều đất diễn nhưng Lee Sung Kyung vẫn thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật.

Không lâu sau khi bén duyên phim ảnh, Lee Sung Kyung đã được chọn thể hiện một trong hai vai chính trong dự án phim truyền hình Queen's Flower của đài MBC.

Vai diễn Kang Yi Sol trong phim đã mang về cho người đẹp 9X giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc tại MBC Drama Awards lần thứ 34.

Chăm chỉ "cày cuốc" và vươn lên hàng ngôi sao trong năm 2016

2016 đánh dấu một năm bước ngoặt đối với Lee Sung Kyung khi người đẹp tham gia tới 3 bộ phim truyền hình. Mở đầu năm là vai Baek In Ha trong bộ phim truyền hình Cheese in the Trap của đài tvN.

Nhân vật In Ha của Lee Sung Kyung có tính cách khá khó chịu nên không mấy được lòng khán giả. Thêm vào đó, diễn xuất của Lee Sung Kyung cũng bị chê là làm quá, chưa thực sự thuyết phục. Tuy nhiên, nhờ Cheese in the Trap gây sốt nên Lee Sung Kyung cũng được biết đến nhiều hơn.

Giữa năm 2016, tên tuổi của Lee Sung Kyung thực sự "bay xa" nhờ vai nữ thứ Jin Seo Woo trong bộ phim truyền hình hot Doctors, hợp tác với Kim Rae Won và Park Shin Hye. Không chỉ có tạo hình xinh đẹp, Lee Sung Kyung còn có nhiều tiến bộ trong diễn xuất.

Bộ phim Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo khép lại năm 2016 nhiều dấu ấn cho Lee Sung Kyung. Thể hiện nhân vật nữ chính Kim Bok Joo, Lee Sung Kyung không có tạo hình đẹp lung linh như các vai diễn trước.

Thay vào đó là hình ảnh "ngố tàu" với kiểu tóc mái nham nhở. Đây cũng được coi là tạo hình xấu nhất của Lee Sung Kyung trên màn ảnh. Nhưng nhờ thế, Lee Sung Kyung lại được khen ngợi hết lời vì dám "hi sinh" hình tượng cho vai diễn.

Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo không thành công về mặt rating nhưng lại gây sốt trong cộng đồng mạng. Rất nhiều khán giả "phát cuồng" vì chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi Bok Joo và Joon Hyung (Nam Joo Hyuk) trong phim.

Diễn xuất của Lee Sung Kyung trong tác phẩm này cũng hoàn toàn "đốn tim" người xem. Khán giả nhận xét Lee Sung Kyung có sự tiến bộ vượt bậc trong diễn xuất, lối diễn ngày càng lôi cuốn với nhiều biểu cảm đa dạng.

Nhờ thế, cô giành chiến thắng tại hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim truyền hình Mini tại MBC Drama Awards lần thứ 35.

Với ngoại hình cao ráo, xinh xắn, diễn xuất khá và sự chăm chỉ, cầu tiến, Lee Sung Kyung được dự đoán sẽ còn tỏa sáng hơn nữa trong tương lai.