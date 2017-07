Tiêm HIV cho con tình địch: Bà giám đốc chủ mưu bị tâm thần, trở thành... nhân chứng

Từ chủ mưu chuyển vai trò thành nhân chứng

Ngày 25/7 tới TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm xử vụ nữ giám đốc thuê người tiêm HIV cho con trai tình địch.

Thông tin báo Pháp luật TPHCM cho hay, tại phiên tòa lần này, bà Đào Thị Thu Thảo (SN 1981, ngụ tại TP Hà Nội, nguyên Giám đốc chi nhánh miền Bắc công ty TNHH MTV Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT), người chủ mưu vụ án từng bị khởi tố nhưng được đình chỉ, vẫn chỉ ra tòa với vai trò nhân chứng chứ không phải là bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2014, bà Thảo nhận được thông tin bạn trai của bà có quan hệ tình cảm và có con chung với bà Nguyễn Thị Loan ở TP Vũng Tàu. Nghi ngờ cháu H. (SN 2013) là con chung của người tình và bạn trai mình nên Thảo tìm cách hại cháu bé.

Bị cáo Lê Trung Linh (bên trái) và bị cáo Huỳnh Văn Thế tại phiên tòa ngày 11/4 (Ảnh: CAND)

Thảo thuê Lê Trung Linh (Giám đốc công ty TNHH dịch vụ thông tin Phi Ưng) theo dõi 2 mẹ con chị Loan.



Từ tháng 4/2015, Thảo đã định bắt cóc cháu bé bỏ vào chùa, hoặc gây tai nạn giao thông cho cháu nhưng bất thành.

Tháng 5/2015, Thảo tiếp tục thuê Linh và Huỳnh Văn Thế (32 tuổi, trú tại TPHCM, do Linh rủ) dùng 1 triệu đồng mua máu của người nhiễm HIV đến trường mầm non truyền vào người cháu H. nhưng do cháu không đi học nên thất bại.

Ngày 9/6, các đối tượng đã chích kim tiêm vào cháu H. tại trường. Do gia đình phát hiện kịp thời nên được đưa đến bệnh viện tiêm thuốc phơi nhiễm và may mắn không nhiễm HIV.

Thảo chuyển khoản cho Linh 120 triệu đồng trả công.

Tháng 4/2016, Thế báo cho bà Loan rằng có người muốn hãm hại cháu H. và yêu cầu đưa 150 triệu đồng thì sẽ dàn xếp.

Do sợ hãi bà Loan đã đưa tiền cho Thế thì bị bắt quả tang. Ngay sau đó Linh, Thảo cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bà giám đốc - chủ mưu vụ án bị... tâm thần

Tháng 6/2016, CQĐT công an tỉnh BR-VT đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với bà Thảo theo đề nghị của trại giam công an tỉnh.

Ngày 3/8/2016, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có kết luận giám định pháp y tâm thần với kết luận: "Về y học: Trước, trong và sau khi gây án đương sự bị bệnh trầm cảm nặng có triệu chứng loạn thần.

Hiện nay đương sự bị bệnh giai đoạn trầm cảm vừa. Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Tại thời điểm gây án và hiện nay đương sự không có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi".

Một ngày sau, VKSND tỉnh ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Thảo.

Khoảng gần 2 tháng sau, Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận trầm cảm vừa của Thảo hiện tại đã ổn định, không cần thiết điều trị bắt buộc nên VKS tỉnh đã có quyết định đình chỉ việc áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc với Thảo, và Thảo trở về nhà.

"Từ việc là chủ mưu của vụ án với việc sắp xếp, lên kế hoạch, chỉ đạo việc bắt cóc, bàn bạc tiêm HIV vào con tình địch, sau khi có kết luận giám định pháp y tâm thần, Thảo được đình chỉ điều tra.

Đến khi có kết luận bệnh trầm cảm đã ổn định, Thảo trở về nhà và được đưa vào diện người làm chứng trong vụ án...

Tại phiên xét xử ngày 11/4, tòa cũng triệu tập Thảo đến phiên tòa, tuy nhiên, Thảo có giấy chứng nhận của cơ quan y tế là đang chữa trị bệnh trầm cảm nên vắng mặt", thông tin trên báo Lao Động.

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng mời đại điện Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đến tham dự phiên tòa và hỏi các căn cứ để xác định Thảo bị tâm thần trước khi gây ra vụ án.

Các bác sỹ Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cho biết, căn cứ vào hồ sơ vụ án của cơ quan điều tra, căn cứ vào lời khai của mẹ Thảo, tài xế…cho biết Thảo thường xuyên bị mất ngủ, đau đầu nên kết luận Thảo có dấu hiệu tâm thần trước khi gây án.

HĐXX hỏi các bị cáo: "Trong vụ án này, vai trò chủ mưu là bà Thảo. Nhưng nay bà Thảo không tham gia phiên tòa. Các bị cáo có thấy bất công không?"

Bị cáo Linh ban đầu trả lời rằng bà Thảo có bệnh, có lần điện thoại muốn chết. Tuy nhiên sau đó khi HĐXX tiếp tục hỏi "Bị tâm thần mà biết lên kế hoạch, gặp mặt, chuyển tiền, có người nào bị thần kinh mà vậy không? Cả hai bị cáo lại trả lời rằng không phát hiện ra bà Thảo có biểu hiện tâm thần.

Trưa 11/4, sau một buổi xét xử, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án. Theo tòa, kết luận giám định pháp y tâm thần đối với bà Đào Thị Thu Thảo có nhiều điểm nghi vấn, mâu thuẫn với thực tế khách quan, cần trưng cầu giám định lại.

