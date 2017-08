Thực hư thông tin CSGT Bình Định bị xe khách đâm trọng thương

Ngày 5/8, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã bác bỏ tin đồn về việc một chiếc xe khách cố tình đâm vào xe mô tô chuyên dụng của Cảnh sát giao thông khiến 2 chiến sĩ bị thương.



"Chúng tôi đã điều tra vụ việc và khẳng định đây chỉ là tai nạn bất ngờ, va quẹt bình thường trong lúc thực thi công vụ chứ không phải do xe khách cố tình tông cảnh sát như tin đồn thất thiệt vừa qua. Công an tỉnh đã đến bệnh viện thăm, động viên hai chiến sĩ bị tai nạn và sức khỏe họ đã ổn định", đại diện Công an tỉnh Bình Định cho hay.

Trước đó vào ngày 3/8, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (37 tuổi, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự) lái xe công vụ chở theo Trung úy Nguyễn Hoàng Duy (21 tuổi, Cán bộ Cảnh sát giao thông huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Triệu Quang Phục (thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát).

Khi xe mô tô chuyên dụng đến ngã tư Triệu Quang Phục – Bà Triệu thì va quẹt với xe khách do tài xết Nguyễn Hữu Cường (trú Quảng Ngãi) điều khiển.

Cú va chạm khiến hai Cảnh sát giao thông ngã xuống đường bị thương nặng nên được đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Định, cho biết Thiếu tá Tuấn nhập viện trong tình trạng chấn thương ngực, tràn máu phổi, gãy 4 xương sườn, vỡ xương bả vai trái. Trung úy Duy chỉ bị chấn thương phần mềm ở ngực, đầu gối.

Theo bác sĩ Mỹ, sau 2 ngày điều trị cả 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông đều dần hồi phục sức khỏe.