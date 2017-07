Thừa Thiên Huế: Xế hộp 4 chỗ đâm hai xe máy khiến 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế H.C.T (khoảng 36 tuổi, trú tại Phường Hương Văn) điều khiển ô tô 4 chỗ BKS 75A - 033.81 điều khiển lưu thông trên tuyến đường QL1A theo hướng Quảng Trị - Huế.



Khi đến địa phận thuộc phường Hương Chữ, do mưa lớn đã đâm vào hai xe máy BKS 73M1- 7145 do anh N.V.H (26 tuổi, trú tại Quảng Bình) và một chiếc xe máy mang BKS 75H1- 303.28 do một phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn làm anh H tử vong tại chỗ, người phụ nữ được đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.



Theo ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe ô tô 4 chỗ lao xuống ruộng hư hỏng nặng, hai chiếc xe máy hư hỏng nặng, vụ tai nạn thu hút sự theo dõi của nhiều người dân.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an TX. Hương Trà đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông cũng như điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.