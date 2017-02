Thủ tướng cấm công chức đi lễ hội trong giờ làm việc

Thủ tướng vừa có công điện về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ngoài những mặt tích cực, công điện nêu, trong những ngày Tết, vi phạm quy định an toàn giao thông diễn ra còn nhiều, số người chết còn cao, còn xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, còn hiện tượng đua xe trái phép.

Tình trạng vi phạm trật tự an toàn xã hội do lạm dụng rượu bia còn xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là ở khu vực ngoại ô và vùng nông thôn; tai nạn cháy, nổ còn nhiều; còn vi phạm quy định về mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo; một số địa phương còn xảy ra đốt pháo nổ; việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, khu du lịch có nơi còn chưa nghiêm.

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của người dân.



Người đứng đầu Chính phủ cấm việc đi lễ hội trong giờ hành chính cũng như sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.

Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Trích công điện của Thủ tướng

Bộ Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu; phối hợp chỉ đạo vận hành hiệu quả các hồ chứa thủy điện, bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiết kiệm nguồn nước.

Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các địa phương và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, lành mạnh, giữ gìn giá trị bản sắc truyền thống.

Bộ Y tế bảo đảm nhân lực, thuốc, trang thiết bị khám, chữa bệnh phục vụ người dân; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương chủ động nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp, không để xảy ra tình trạng bỏ việc, thiếu hụt lao động; tăng cường quản lý người nghiện tại cộng đồng và các cơ sở cai nghiện.

Bộ Công an chỉ đạo đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông, nhất là vận chuyển hành khách mùa Lễ hội; không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên các tuyến trọng điểm, các thành phố lớn; đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ; xử lý nghiêm tình trạng cờ bạc, lô đề dưới mọi hình thức.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo công tác tuyển quân theo kế hoạch; phối hợp với Bộ Ngoại giao tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến chủ quyền, quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và bảo hộ công dân.

Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; động viên toàn xã hội tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 ngay từ những ngày đầu năm mới.