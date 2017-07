Thông tin mới vụ hỗn chiến trong quán karaoke, 2 người tử vong

Ngày 22/7, liên quan đến vụ hỗn chiến trong quán một quán karaoke làm 2 người tử vong, hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Đức Bản (40 tuổi, ngụ quận Gò vấp) và Phạm Duy Thành (31 tuổi, ngụ quận 12).

Bước đầu qua làm việc, công an xác trong lúc nhóm của anh Bản và Thành tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán karaoke. Sau đó, những bảo vệ của quán vào can thiệp dẫn tới đánh nhau. Hậu quả Bản và Thành bị 2 nghi can dùng hung khí tự chế đâm vào lưng và chém vào đầu cùng nhiều vết thương khác dẫn tới tử vong

Qua làm việc, công an đưa về trụ sở 16 người là nhân viên và bảo vệ của quán. Công an xác định được 2 nghi can là bảo vệ của quán này đã dùng hung khí gây ra cái chết của 2 anh Bản và Thành. Công an thu giữ 1 con dao chế dài 1,5 mét cùng 2 khẩu súng ngắn nghi là của nhân viên bảo vệ.

Như đã thông tin, tối 21/7, nhóm của anh Bản và Thành đi đến 1 quán karaoke nằm trên đường Trịnh Thị Dối, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM để vui chơi.

Trong quá trình vui chơi, giữa nhóm khách và bảo vệ quán xảy ra cự cãi và đánh nhau. Hậu quả 2 người bị đánh trọng thương và được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.