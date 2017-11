Thông tin mới nhất về vụ điều tra vụ cướp tiệm vàng ở Long An

Ngày 19-11, cơ quan CSĐT Công an TP Tân An (Long An) cho biết, vừa kết thúc điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Phạm Văn Bé (31 tuổi, ngụ ấp Giang Hà, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) và Nguyễn Hữu Thuận (39 tuổi, ấp Phú Thuận 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội Cướp tài sản.

Bé và Thuận quen biết nhau khi cả hai cùng thi hành án tù tại Trại giam Phước Hòa (Tiền Giang).

Sau khi ra tù, Bé đến Bình Dương và TP Hồ Chí Minh làm nghề cơ khí; còn Thuận ở địa phương làm thuê phụ hồ và cả hai thường xuyên liên lạc qua điện thoại với nhau.

Hai đối tượng Bé (áo đen) và Thuận.

Đến ngày 5-6-2017, Bé nghỉ việc nhưng ở lại TP Hồ Chí Minh chơi, không về nhà. Trong thời gian này, do không có tiền tiêu xài, Bé nảy sinh ý và rủ Thuận thực hiện cướp tài sản tại tiệm vàng.

Thuận đồng ý và chuẩn bị hung khí gồm 2 mã tấu và 1 bình xịt hơi cay.



Chiều 12-6, Bé và Thuận gặp nhau, thống nhất kế hoạch cướp tiệm vàng.

Sáng 13-6, cả hai phát hiện tiệm vàng K.N nằm cặp QL1A, phường Tân Khánh, TP Tân An (Long An) không có bảo vệ và thường chỉ có 2 người phụ nữ trong tiệm nên quyết định chọn tiệm vàng này để theo dõi.

Qua 2 ngày theo dõi, cả hai quyết định ra tay vào trưa 15-6.

Khoảng 14h ngày 15-6, khi tiếp cận được tiệm vàng, Thuận đi thẳng vào trong cầm bình xịt hơi cay tấn công bà L.T.V. (ngụ khu phố Nhơn Cầu, Phường Tân Khánh, TP Tân An) khi bà V. đang đứng trong tiệm vàng.

Bé cầm mã tấu chém về hướng bà V và bà L.T.K.O. (ngụ khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) đang đứng trong tiệm vàng nhưng không trúng.

Hoảng hốt vì tình huống bất ngờ này, bà V. và bà O. chạy xuống nhà sau. Liền lúc đó, Thuận và Bé cầm mã tấu đập bể kính tủ trưng bày vàng, lấy vàng lấy bỏ vào trong balô rồi Bé chở Thuận rời khỏi hiện trường.

Cùng xế chiều hôm đó, tại một quán cà phê sân vườn của tỉnh Bến Tre, cả hai đã kiểm tra và chia nhau tài sản vừa cướp được (gồm: 22 sợi dây chuyền từ vài phân đến 4 chỉ; 12 chiếc nhẫn từ 4 - 6 phân). Đến ngày 18-6, cả hai đã bán vàng, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15-7, Công an tỉnh Long An bắt Bé khi đang trốn tại TP Hồ Chí Minh. Tiếp đó, ngày 21-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An bắt giữ Thuận tại tỉnh Vĩnh Long.