Thời tiết tháng 7 trên khắp cả nước thế nào?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong tháng 7/2017, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chịu sự tác động của các hệ thống hoàn lưu và dải hội tụ nhiệt đới ở phía Bắc, nên gây ra các đợt mưa lớn, có khả năng chịu 1-2 đợt nắng nóng. Tuy nhiên nắng nóng không gay gắt và ít có khả năng kéo dài.

Khu vực vùng núi phía Bắc tiếp tục đề phòng mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ trượt lở đất đá ở những khu vực xung yếu. Trong tháng 7/2017, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông từ khoảng 1-2 cơn.

Ở khu vực phía Nam, gió mùa Tây Nam trong tháng 7/2017 có khả năng hoạt động với cường độ trung bình, do vậy khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa.

Trong tháng trên phạm vi toàn quốc cũng như các khu vực trên Biển Đông tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông mạnh, lốc xoáy và gió mạnh.

Dự báo nhiệt độ trung bình và lượng mưa tháng 7/2017

(Ảnh: KTTVTW).

Dự báo thời tiết tháng 7 trên cả nước cụ thể như sau:

Thời kỳ 20 ngày đầu tháng (01-20/7/2017): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ với giá trị trung bình nhiều năm (TBNN); riêng Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ, riêng Nam Bộ ở mức tương đương so với TBNN.

Thời kỳ 11 ngày cuối tháng (21-31/7/2017): Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với TBNN.