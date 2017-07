Thời tiết ngày 19/7: Mưa nhiều nơi trên khắp cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay (19/7) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của đới gió Đông Nam phát triển nên mưa tại Bắc Bộ còn kéo dài đến ngày 22/7.

Vùng núi trung du phía Bắc, mưa vừa, mưa to kéo dài tại các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Khu vực Hà Nội từ ngày 18-22/7 vào chiều tối và đêm có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông.

Khu vực Nam Bộ, do mưa vừa mưa to tại trung lưu sông Me Kong từ ngày 15-18/7 nên mực nước ở trung hạ lưu sông Me Kong đang lên nhanh.

Trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Một số vùng trũng thấp, vùng ven sông, ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An có thể bị ngập lụt.

Dự báo thời tiết hôm nay (19/7) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, khu vực Đông Bắc và đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 30oC./.