Thời tiền sử bộ hàm cá sấu đã hơn khủng long bạo chúa, thời nay sư tử cũng "chào thua"

CÁ SẤU - SÁT THỦ ĐẦM LẦY VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂ - KỲ 5



Đối với các loài ăn thịt như sư tử, hổ hay cá sấu, cá mập thì lực cắn là một trong những vũ khí lợi hại và hiệu quả nhất giúp chúng trở thành những loài ăn thịt hàng đầu. Nhưng mỗi loài lại có một lực cắn khác nhau và ngay cả từng cá thể trong loại cũng có lực cắn khác nhau.

Cá sấu vốn có cặp hàm to lớn chính là sinh vật sở hữu lực cắn khủng khiếp nhất trong giới sinh vật sống hiện nay. Tuy nhiên việc đo lường đại lượng này lại không mang tính tuyệt đối vì ngay trong các loài cá sấu cũng có rất nhiều loại khác nhau.

Hãy cùng nhìn lại những thí nghiệm từ trước tới nay và kết quả của các thí nghiệm về lực cắn của cá sấu để thấy sự đáng sợ của loài bò sát lớn nhất hành tinh.

Danh sách 6 loài có lực cắn mạnh nhất giới động vật: 1. Cá sấu châu Phi (lực cắn 2,6 triệu kg/m2), cá sấu châu Mỹ (1,5 triệu kg/m2) 2. Hà mã (1,28 triệu kg/m2) 3. Báo đốm châu Mỹ (950.000 kg/m2)

4. Khỉ đột (913.000 kg/m2)

5. Hổ (738.000 kg/m2) 6. Sư tử (457.000 kg/m2)

Như các bạn đã thấy, dù là 1 trong những kẻ săn mồi hàng đầu nhưng nếu so về lực cắn thì sư tử hay hổ báo đều không thể là đối thủ xứng tầm với cá sấu.

Nghiên cứu toàn diện nhất về lực cắn của 23 loài cá sấu

Một nghiên cứu mới về khả năng cắn của cá sấu đã tiết lộ một sự thật đáng sợ: Lực cắn của cá sấu tiền sử mạnh đến nỗi khủng long bạo chúa T - Rex cũng không phải là đối thủ!

Đây là kết quả được công bố trên tạp chí PLos ONE trong bài viết có tựa đề "Insights into the Ecology and Evolutionary Success of Crocodilians Revealed through Bite-Force and Tooth-Pressure Experimentation".

Nhà cổ sinh vật học Gregory M. Erickson đo lực cắn của cá sấu Mỹ. Ảnh nationalgeographic.com.

Nhà cổ sinh vật học Gregory M. Erickson tại Đại học Florida và cộng sự đã tiến hành một nghiên cứu toàn diện trên tất cả 23 loài cá sấu hiện còn tồn tại thông qua một bài kiểm tra lực cắn chưa từng có trước đó nhằm đi tìm kiếm câu trả lời: Lực cắn của quán quân này khủng khiếp tới mức nào?

Sau khi ông tiến hành đo lực cắn của một con cá sấu nước mặn khổng lồ cũng như các loài cá sấu khác như cá sấu sông Nile, cá sấu đen cayman, cá sấu mõm ngắn Mỹ... tại Trang trại Cá sấu của Công viên Động vật học St. Augustine (Florida) thông qua một máy đo cảm biến lực.

"Tiếng động của cặp hàm khi cắn vào nhau nghe như tiếng súng vậy. Sức mạnh của chúng thật đáng kinh ngạc". Erickson cho biết.

Xem video:

Erickson đo lực cắn của cá sấu. Ảnh BBCWorldwide.

Kết quả cuối cùng là, trong 23 loài cá sấu thì loài sở hữu lực cắn mạnh nhất chính là cá sấu nước mặn (3,700 pounds per square inch (psi) tương đương 16,460 Newton hay 2,6 triệu kg/m²). Lực cắn đủ để cắn nát cả xương của con mồi.

Nếu bạn cảm thấy khó hình dung độ lớn khủng khiếp của lực cắn này thì hãy tưởng tượng bạn đang bị mắc kẹt dưới một chiếc xe bán tải loại nhỏ và cố gắng đẩy nó ra khỏi người bạn, một điều bất khả thi phải không nào!?

"Nếu bạn có thể đẩy một chiếc xe tải ra khỏi người thì bạn có thể trốn thoát khỏi cặp hàm cá sấu". Erickson hài hước cho biết.

Lực cắn của cá sấu tương đương một chiếc xe bán tải đè lên người bạn vậy! Ảnh tirerepairsupply.com.

Đó cũng là lý do bạn không nên cố gắng cạy cặp hàm của nó khi nó đang ngậm chặt chân hay tay của bạn, điều đó chỉ vô ích và lãng phí thời gian quý báu. Thay vào đó, việc tấn công vào mắt hay mũi sẽ tăng cơ hội sống sót cho bạn hơn.

"Đây là lý do tại sao tôi nghĩ chúng là những sinh vật thành công nhất, chúng có cấu tạo phi thường để có thể tạo ra lực cắn khủng khiếp, giúp chúng chiếm giữ vị trí sinh thái dưới nước suốt 85 triệu năm tồn tại mà không kẻ nào có thể cạnh tranh được". Erickson nói.

Ngoài ra á quân của danh hiệu "lực cắn khủng khiếp nhất thế giới động vật" cũng thuộc về cá sấu châu Mỹ (với áp lực lên tới 1,5 triệu kg/m2).

Cùng tồn tại trong thời đại của khủng long, nhưng nếu như khủng long hay nhiều loài sinh vật đã tuyệt chủng qua các đại diệt chủng lớn trong lịch sử thì cá sấu dường như vẫn khẳng định vị thế của mình cho tới tận ngày nay, trở thành sinh vật ăn thịt thành công nhất lịch sử.

Lực cắn của cá sấu khiến voi cũng phải "khóc thét"! Nguồn: Youtube/Alexander Makanga.

Trong đó, lực cắn là yếu tố quan trọng nhất giúp bá chủ vùng sông nước có được chỗ đứng này.

"Nếu bạn muốn thấy lực cắn của một con T- Rex trông như thế nào thì hãy xem những con cá sấu này". Nhà cổ sinh vật học Laura Porro từ Đại học Chicago (Mỹ), người không liên quan tới nghiên cứu trên cho hay.

Hon nữa, theo tính toán của Erickson thì quái vật tiền sử Deinosuchus, tổ tiên của loài cá sấu ngày nay còn có lực cắn "khủng" hơn rất nhiều, ước tính đạt tới 23,100 psi (hay 102,750 newtons), lớn hơn gần gấp đôi cả lực cắn của T. rex (12,814 psi hay tương đương 57,000 newtons).

Đồng tác giả nghiên cứu Kent Vliet cũng tới từ đại học Florida tiết lộ rằng kế hoạch nghiên cứu tiếp theo của họ sẽ là tìm cách đo lường lực cắn của cá sấu khi ở dưới nước.



Lực cắn của cá sấu phụ thuộc cấu tạo hàm hơn là kích thước cơ thể

Chuyên gia về cá sấu - tiến sĩ động vật học Adam Britton sau đó cũng có một nghiên cứu tương tự nhằm kiểm chứng sức mạnh từ cặp hàm của cá sấu.

Nghiên cứu còn tiết lộ một phát hiện thú vị, lực cắn này không phục thuộc nhiều vào kích cỡ hàm và hình dáng mặc dù vẫn có mỗi liên hệ với khối lượng cơ thể.

Chuyên gia về cá sấu Adam Britton. Ảnh nguồn: www.mymothersvillage.com.

Đơn cử như trường hợp một con cá sấu mũi dài (có tên khoa học Crocodylus johnsoni) và cá sấu nước mặn có cùng kích thước sẽ có lực cắn tương đương nhau.



Một phát hiện thú vị khác là cá sấu Ấn Độ là loài có lực cắn ít liên quan tới khối lượng cơ thể nhất! Nhưng bù lại, chúng có cấu tạo hàm rất đặc biệt để có những cú táp mạnh mẽ. Do đó, mối liên hệ giữa khối lượng, kích cỡ cá sấu và lực cắn vẫn không là phải là mối quan hệ tỷ lệ thuận tuyệt đối!

Adam Britton cũng đưa ra một công thức toán học có thể giúp chúng ta biết được lực cắn của một cá sấu dựa vào khối lượng cơ thể như sau:

Lực cắn (đơn vị: Newton) = 29.632 x (khối lượng cơ thể, đơn vị: kg) + 569,35



Lấy ví dụ về con cá sấu lớn nhất thế giới là Lolong, khối lượng 1.075 kg thì áp dụng công thức trên, lực cắn của nó sẽ là 32423.75 Newtons (khoảng 3,3 tấn).



Bây giờ thì có lẽ chúng ta đã hiểu được lý do giúp cá sấu trở thành loài bò sát thành công nhất trong cuộc chiến sinh tồn và cả cuộc chạy đua tiến hóa, biến chúng thành những quái vật đầm lầy nguy hiểm nhất hành tinh.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Nationalgeographic.com, Animals.mom.me, Sciencefocus.com, Bbc.com, Listverse.com, Journals.plos.org