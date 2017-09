Ngày 01.09.2017, các lực lượng vũ trang Syria, chủ công là lực lượng Săn IS (ISIS Hunters) thuộc quân đoàn tình nguyện số 5, giải phóng thị trấn Uqayribat từ IS.

Sau khi cứ điểm chiến lược cuối cùng của IS lọt vào tay quân đội Syria, chiến tuyến các nhóm chiến binh khủng bố phía đông tỉnh Hama sụp đổ hoàn toàn. Một số nguồn tin cho rằng, IS đã tháo chạy theo hành lang do quân đội Syria triển khai để đào thoát về Deir Ezzor.