Thiên Nga không ngần ngại đáp trả khi bị Thúy Vi "đá xoáy" làm răng hỏng

"Cô nàng lắm chiêu" Thúy Vi mới đây lại tiếp tục gây bão khi "đanh đá" đáp trả khi được so sanh với Thiên Nga The Face. Cụ thể, khi được so sánh là "giống Thiên Nga" thì Thúy Vi đã đáp trả: "Xin lỗi! Bác sĩ nha khoa không làm cho mình hàm răng lỗi như vậy!". Lời đáp trả của Thúy Vi chẳng khác nào "đá xoáy" Thiên Nga làm răng nhưng... hỏng.



Ai cũng biết cả Thúy Vi và Thiên Nga đều từng đi "tân trang" lại hàm răng của mình. Thiên Nga từng niềng răng còn Thúy Vi cũng công khai đi bọc răng sứ hết 200 triệu. Tuy nhiên, hành động đáp trả với lời lẽ này của Thúy Vi khiến cộng động mạng cho rằng cô nàng quá tự tin và cũng không nên nói về người khác như vậy.

Mới đây, cô nàng Thiên Nga The Face cũng đã lên tiếng về sự việc này trên Instagram. Thiên Nga viết ngụ ý rằng nhan sắc thì có thể phẫu thuật thẩm mỹ được nhưng những phát ngôn thiếu suy nghĩ thì không thể sửa được.

Cô nàng cũng không quên nhấn mạnh rằng "hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói! Em ha". Dù không nói tên cụ thể nhưng không khó để đoán được đây là lời đáp trả của Thiên Nga dành cho Thúy Vi.

Thiên Nga và Thúy Vi trước giờ đều được biết đến như những cô nàng thẳng thắn và chẳng ngại ngùng đáp trả những lời bình luận, nhận sét dành cho mình. Thiên Nga luôn đáp trả những lời so sánh cho rằng mình giống Tú Hảo còn Thúy Vi cũng từng bị cư dân mạng ném đá khi động chạm đến Á hậu Huyền My.

