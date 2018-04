Thị trường OTT xuất hiện thêm VTC Now: Người dùng hưởng lợi

Không chỉ bó hẹp với quan niệm truyền hình truyền hình, qua ứng dụng VTC Now, với một thiết bị di động, lần đầu tiên người xem ở Việt Nam có thể cập nhật tin tức nóng dưới dạng các bản tin Breaking News mà không cần phải thông qua tivi hoặc laptop.

Các Bản tin nhanh/ Breaking News được thực hiện liên tục bởi ekip phóng viên trong và ngoài nước, trực tiếp bằng hệ thống thiết bị xe màu hiện đại dành riêng cho online và ekip sản xuất chương trình nhiều năm kinh nghiệm.

Điều này tạo ra sự khác biệt của VTC Now so với các ứng dụng truyền hình OTT hiện nay trên thị trường. Người dùng có thể tương tác linh hoạt trên ứng dụng nhờ hệ thống tương tác trực tiếp. Với khối lượng hàng trăm tin tức ở nhiều lĩnh vực, ứng dụng VTC Now hứa hẹn có thể làm nên một cuộc cách mạng, thay đổi thói quen theo dõi tin tức của người xem hiện nay.



Bên cạnh đó, VTC Now tích hợp mảng Giải trí với kho chương trình phong phú Thể thao, Phim ảnh. Âm nhạc….qua các TV Show, Radio Show hấp dẫn, các bản ghi, MV, playlist âm nhạc mang đậm bản sắc riêng, các chương trình do VOV/VTC sản xuất hoặc sở hữu bản quyền hợp pháp, kho clip "mẹo vặt" đa dạng từ đơn giản đến phức tạp.

Một điểm đặc biệt là VTC Now đã hợp tác với nhiều đơn vị cung cấp bản quyền phim lớn tại Việt Nam để phát sóng các phim điện ảnh, truyền hình hấp dẫn.

Trong xu hướng người dùng đang dần từ bỏ các cách thức tiếp cận thông tin truyền thống, kho sách nói của VTC Now là một điểm nhấn đặc biệt dáp ứng nhu cầu thời đại số.

Với nguồn tư liệu dày dặn từ Đài tiếng nói Việt Nam, cộng với những tác phẩm mới cập nhật liên tục, kho sách nói của VTC Now có thể coi như đầy đủ và đa dạng bậc nhất trong thị trường sách nói hiện nay.

Điều đặc biệt là những cuốn sách bằng tiếng nói này không chỉ bó gọn trong một vài phong cách quen thuộc như thời "Đọc truyện đêm khuya" mà cập nhật cả những phong cách trẻ trung, phù hợp từng đề tài truyện.

Ông Nguyễn Kim Trung, Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC khẳng định: "VTC Now sẽ là khởi đầu mới trong việc tiếp cận xu thế 4.0, mở ra cơ hội để lan tỏa kho nội dung phát thanh, truyền hình phong phú, chất lượng, giàu bản sắc tới công chúng trong và ngoài nước.

VTC Now được phát hành theo từng giai đoạn trên Android, iOS, Web, WebOS, AndroidTV, Tizen. Người dùng có thể cài đặt VTC Now từ chợ ứng dụng tích hợp sẵn trên các thiết bị thông minh sử dụng các hệ điều hành tương ứng.



Với bước đi này, Đài VTC đang hướng mục tiêu phát triển nguồn lực của riêng mình, phát triển một nội dung hoàn toàn "made in Viẹtnam", dựa trên sự kết hợp tinh tế giữa xu hướng nội dung hiện đại của VTC và những chương trình đậm nét bản sắc truyền thống của VOV.

Về kỹ thuật, VTC Now được thiết kế bởi các chuyên gia công nghệ của Accedo (Mỹ), bản địa hóa bởi các kỹ sư công nghệ Việt Nam; sử dụng nền tảng đám mây của Brightcove (Mỹ); hệ thống CDN của nhà cung cấp Akamai (Mỹ) và giải pháp của nhiều hãng công nghệ danh tiếng khác như Ateme, Cleeng, Avenia... Ứng dụng này từng được Accedog giới thiệu tại OTT Summit tháng 5 vừa qua như một ứng dụng đa dạng và hiện đại nhất thời điểm hiện tại trong làng OTT quốc tế.