Thị trường ô tô Việt: Chưa đến tháng Ngâu đã “rầu”

Thị trường ô tô lao dốc trước tháng “cô hồn”

Đối với nhiều người Việt Nam, mua sắm xe hơi được đánh giá là một trong những việc lớn và quan trọng. Do vậy, vào tháng 7 dương lịch hàng năm – thời điểm trước tháng 7 âm lịch, thị trường ô tô thường tăng trưởng mạnh do người tiêu dùng tranh thủ mua xe để tránh tháng “cô hồn”.

Theo thống kê của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7/2015, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 20.349 xe, tăng 9% so với tháng 6/2015 và tăng 61% so với tháng 7/2014.

Tương tự, trong tháng 7/2016, các thành viên của VAMA cũng tiêu thụ được 28.004 xe, tăng 15% so với tháng trước đó và tăng 38% so với cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên, khác với mọi năm, thị trường ô tô tháng 7 năm nay lại chứng kiến sự lao dốc mạnh về doanh số, bất chấp các chương trình kích cầu lên đến cả trăm triệu đồng liên tục được tung ra. Báo cáo của VAMA cho biết, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô đạt 20.662 xe, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 15% so với tháng 6.

Ngay cả những mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường như Toyota Vios, Kia Morning hay Mazda 3, doanh số tháng 7 cũng giảm sâu. Cụ thể, Vios giảm 18% so với cùng kỳ, Kia Morning giảm 45% trong khi Mazda 3 giảm đến 50% so với thời điểm tháng 7/2016.

Trên thực tế, đây không phải tháng duy nhất trong năm 2017 thị trường ô tô Việt có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân chính được cho là do ảnh hưởng của chính sách thuế mới đối với các dòng xe nhập khẩu từ ASEAN.

Theo lộ trình, đến năm 2018, thuế nhập khẩu các dòng xe dưới 9 chỗ từ các nước ASEAN về Việt Nam sẽ giảm từ 30% về 0%, dẫn tới nhiều dòng xe giảm giá đáng kể. Do đó, nhiều người Việt có tâm lý chờ khi giá xe nhập khẩu rẻ hơn mới mua xe hơi.

Với những diễn biến ảm đảm của thị trường, nhiều đại lý ô tô lo ngại doanh số bán hàng sẽ còn “rầu” hơn nữa trong giai đoạn nửa cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9 (thời điểm trùng với tháng 7 âm lịch năm nay).

Cuộc chiến giảm giá tiếp tục quyết liệt

Nắm bắt tâm lý người tiêu dùng thường tránh mua ô tô trong tháng Ngâu, các nhà sản xuất và phân phối tại Việt Nam tiếp tục tung ra các chương trình kích cầu trong tháng 8 nhằm thu hút người tiêu dùng.

Honda Việt Nam thông báo giảm giá cho hàng loạt mẫu xe từ ngày 8/8, trong đó mức ưu đãi cao nhất lên đến gần 200 triệu đồng. Cụ thể, Honda Việt Nam sẽ giảm 52 triệu đồng cho mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan Honda Civic. Giá bán mới của Civic sẽ là 898 triệu đồng so với giá cũ là 950 triệu đồng.

CR-V là sản phẩm tiếp theo được hãng xe Nhật giảm giá trong đợt kích cầu lần này. Cụ thể, giá bán bản 2.0 AT (Số tự động) giảm 110 triệu đồng, còn 898 triệu đồng. Bản 2.4 AT (Số tự động) giảm 170 triệu đồng, còn 988 triệu đồng. Giá bán mới của Phiên bản cao cấp 2.4 AT TG là 1,028 tỷ đồng, thấp hơn giá cũ 150 triệu đồng.

Mẫu xe được Honda điều chỉnh giá mạnh nhất là Accord với mức giảm 192 triệu đồng, từ 1,39 tỷ đồng xuống 1,198 tỷ đồng. Đây là lần thứ 2 Accord 2016 được giảm giá kể từ khi về Việt Nam. Hồi đầu năm 2017, Accord được điều chỉnh giá từ 1,47 tỷ đồng xuống còn 1,39 tỷ đồng.

Honda Accord giảm giá gần 200 triệu đồng

Không chịu thua kém đối thủ, Trường Hải mạnh tay giảm giá cho nhiều sản phẩm. Trong đó mẫu crossover cỡ C Mazda CX-5 giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay tại thị trường Việt Nam. Tùy từng phiên bản, CX-5 sẽ được bán với giá thấp hơn từ 20-32 triệu đồng so với giá bán tháng 7.

Cụ thể, bản 2.0L một cầu giảm 32 triệu đồng, còn 802 triệu đồng; bản 2.5L một cầu giảm 20 triệu đồng, về mức 849 triệu đồng. Trong khi đó bản 2.5L hai cầu giảm 32 triệu đồng, còn 908 triệu đồng.

Một đối thủ khác của CX-5 là Nissan X-Trail cũng liên tục tung ra các chương trình kích cầu từ đầu năm đến nay. Trong tháng 8, khách hàng mua mẫu xe này được tặng tiền mặt từ 10-40 triệu đồng, kèm bộ quà tặng là bộ định vị AVN, 1 bộ thảm sàn.

Các hãng xe khác như Toyota Việt Nam, Mitsubishi Motors Việt Nam… cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại trong tháng Ngâu này.