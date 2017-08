Thí sinh Thách thức danh hài tố Ban tổ chức lừa dối

Theo đó, trên trang cá nhân, thí sinh Tùng Sơn đã tố cáo chương trình Thách thức danh hài mùa 4 "là một chương trình lừa đảo, không công bằng".

Tùng Sơn chia sẻ đã trải qua 3 vòng thử thách để đậu casting và được BTC chương trình hẹn anh vào ngày 17/8 này đến ghi hình nhưng cuối cùng đã bị hủy lịch.

Tùng Sơn bức xúc không hiểu vì sao lại bị chương trình đối xử không công bằng. Thậm chí, Tùng Sơn còn dùng nhiều từ ngữ nặng nề để chỉ trích BTC chương trình.

Cũng theo chia sẻ của Tùng Sơn, lý do mà BTC chương trình đưa là do Đài truyền hình TP HCM không cho ghi hình. Nhưng khi trả lời một trang báo khác, quản lý của Tùng Sơn cho biết, trước ngày ghi hình 2 ngày, phía HTV vẫn mời Tùng Sơn đi phỏng vấn nên BTC lấy lý do HTV không cho quay là vô lý.

VietNamNet đã liên lạc với công ty Điền Quân, nhà sản xuất chương trình Thách thức danh hài để làm rõ sự việc. Người đại diện cho biết, lịch quay và làm việc do bên ê kíp sản xuất chương trình làm việc trực tiếp với thí sinh. Hiện tại, do chưa nắm được cụ thể vấn đề này nên người đại diện sẽ liên lạc với ê kíp sản xuất chương trình làm rõ sự việc.

Liên hệ với ê kíp sản xuất chương trình Thách thức danh hài, người đại diện cho hay đang bận rộn để ghi hình cho chương trình nên hiện tại chưa có câu trả lời chính thức. Khi chương trình được ghi hình xong, ê kíp sản xuất sẽ có câu trả lời cụ thể.

Tùng Sơn tên thật là Sơn Chanh Ny, sinh năm 1995, quê ở Trà Vinh, được biết đến với biệt danh "Công chúa Thủy tề". Những clip cover bài hát, hình ảnh chế... của Tùng Sơn luôn thu hút đông đảo lượt xem và kèm theo những tranh cãi.