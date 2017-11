The Look: Minh Tú "chặt chém" Kỳ Duyên, là ăn hiếp hay nâng đỡ lính mới?

Tập đầu tiên của "The Look Vietnam 2017" đã chính thức được lên sóng online với những phần tranh giành thí sinh đầy kịch tính đến từ 3 HLV Phạm Hương - Minh Tú - Kỳ Duyên.



3 HLV Minh Tú - Phạm Hương và Kỳ Duyên

Và đúng như dự đoán, Kỳ Duyên là người mới, có lẽ vì ít kinh nghiệm, lại nhỏ tuổi hơn nên liên tục bị 2 "đàn chị" Minh Tú - Phạm Hương bắt tay nhau "ăn hiếp" khiến cô có phần bị lép vế. Tuy nhiên, Kỳ Duyên lại không ngần ngại và nhiều lần phản ứng.

Có 2 luồng ý kiến trái chiều được đưa ra về sự chặt chém của 2 HLV "đàn chị", đặc biệt là Minh Tú đối với Kỳ Duyên: là "ăn hiếp" hay "nâng đỡ" lính mới?

Ma cũ bắt nạt ma mới?

Điều khán giả nhận thấy rõ ràng nhất khi xem tập 1 "The Look Vietnam" chính là sự "quan tâm" đặc biệt mà Minh Tú dành cho Kỳ Duyên, bất kể khi nào Hoa hậu Việt Nam 2014 được ra 1 ý kiến thuyết phục thí sinh về đội mình thì ngay lập tức bị Á quân "Asia's Next Top Model" chặt chém lại không thương tiếc.

Đơn cử là phần chọn team của thí sinh hot nhất tập 1 - Võ Thị Thùy Dung. Được cả 3 HLV giơ bảng, Kỳ Duyên còn phải đứng dậy để sẵn sàng tư thế giành giật nhưng cứ khi nào Kỳ Duyên vừa nói 1 câu thì Minh Tú lại sửa lưng ngay.

2 lý lẽ mà Kỳ Duyên đưa ra để thuyết phục Thùy Dung là giành những điều tốt nhất cho bạn và thường diễn ở vị trí vedette đều lần lượt bị Minh Tú dập lại.

Minh Tú

Một thí sinh cũng gây nhiều tranh cãi cho các HLV là Ngọc Châm. Tuy nhiên, khi Minh Tú có ý ủng hộ và hướng thí sinh về đội của Phạm Hương thì Kỳ Duyên ngắt lời nhưng Minh Tú cho rằng mình có quyền.

Minh Tú hợp tác với Phạm Hương, chặt chém Kỳ Duyên?

Nhiều khán giả tỏ ra bức xúc thay cho Kỳ Duyên. Dù gì thì Hoa hậu Việt Nam cũng là lính mới, lại nhỏ tuổi nhất, lần đầu ngồi ghế HLV mà đã bị 2 đàn chị "chặt chém" dữ dội như vậy, đặc biệt nhiều ý kiến cho rằng Minh Tú đang "ma cũ bắt nạt ma mới".

Một số bình luận không mấy tích cực dành cho Minh Tú

Cố tình chặt chém để giúp lính mới thể hiện cá tính?

Một số ý kiến khác cho rằng việc Minh Tú liên tục chặt chém là để lính mới Kỳ Duyên tích cực thể hiện cá tính của mình trong lần đầu tham gia truyền hình thực tế với vai trò HLV. Và dường như Minh Tú cũng "giúp" Kỳ Duyên bộc lộ được đến 80% cá tính.

Ví dụ như khi Minh Tú dùng lập luận của mình để bật lại những lý lẽ thuyết phục thí sinh Thùy Dung của Kỳ Duyên đã khiến Kỳ Duyên phải bức xúc lên tiếng "Tại sao chị cứ phải như thế nhỉ, em đang nói về công việc của em chứ chưa đụng chạm gì đến chị cả". Phạm Hương đã phải lên tiếng để kết thúc tranh cãi của Minh Tú và Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên không hiền đâu nhé!

Hay như phần chọn team của thí sinh Ngọc Châm. Khi Minh Tú có ý ủng hộ và hướng thí sinh về đội của Phạm Hương thì Kỳ Duyên đã ngắt lời: "Chị Tú ơi, bây giờ chị có đủ 2 thí sinh rồi đúng không ạ? Không thể nào chị đẩy thí sinh của em về đội của chị Hương như thế được. Chuyện nhà nào giải quyết nhà nấy".

Đấy, rõ ràng Kỳ Duyên cũng đã biết cách thể hiện chính kiến của mình đấy thôi!

Thử nghĩ xem, nếu như Minh Tú thật sự muốn ăn thua đủ với Kỳ Duyên thì mối quan hệ của cả hai ở bên ngoài có còn tốt đẹp nữa hay không?

Tuy nhiên, đó cũng chính là những suy đoán chưa được kiểm chứng, biết đâu sự chặt chém vô tình của Minh Tú lại giúp Kỳ Duyên thể hiện được cá tính rõ nét hơn tại "The Look Vietnam" thì sao?

Còn nhớ, Hoàng Thùy liên tục thua cuộc tại mùa 2 "The Face" hay Lan Khuê liên tục bị Phạm Hương loại thí sinh ở mùa 1, đều là những nhân tố thể hiện được cá tính riêng khi bị dồn đến chân tường.

Vậy phải chăng "cái khó ló cái khôn", có khi Kỳ Duyên gặp khó khăn mới bộc lộ được hết những điều thú vị bên trong? Hay người ta cũng từng nói, nếu không có vai phản diện thì vai chính diện cũng chẳng mấy khi nổi bật.