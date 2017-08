"Thầy ơi, em 22 tuổi rồi mà sao thấy chơi vơi quá" cùng lời chia sẻ gây sốt MXH của thầy giáo trẻ

Tuổi trẻ mà, cảm thấy chới với là chuyện bình thường. Thậm chí nhiều người còn đùa rằng còn trẻ mà không vất vả, không mệt mỏi thì chứng tỏ rằng bạn đã và đang... đi sai đường rồi.

Tuy nhiên nói thì nói thế thôi, vẫn biết rằng không khổ đau thì không khôn lớn được nhưng nhìn thấy mọi thứ cứ bấp bênh, vô định thì hỏi sao mà lòng không cồn cào, lo lắng cho được.



Những bạn trẻ trong độ tuổi 20 lại càng dễ gặp phải những phức cảm này. Học hành thì chưa đâu ra đâu, tình cảm dang dở, công việc sau này thì chẳng biết sẽ thế nào, đã vậy còn biết bao nhiêu kì vọng từ gia đình đặt lên đôi vai khiến chúng ta không khỏi hoang mang, lo sợ.

Mới đây, một bài viết chia sẻ về cách đối diện với khủng hoảng của tuổi 20 đến từ một thầy giáo trẻ đã gây sốt MXH. Cụ thể, một bạn học trò đã gửi tin nhắn ẩn danh đến thầy Trần Trinh Tường - một giảng viên tiếng Anh với nội dung:

"Thầy ơi, em 22 tuổi rồi mà sao thấy chơi vơi quá. Học hành dở tệ, năng khiếu cũng không có gì. Em cảm thấy thật bất tài, cuộc sống trôi qua tẻ nhạt, em không biết mình cần phải làm gì để có thể thoát khỏi sự bế tắc này cả.

Từ lâu niềm đam mê của em đã tắt rồi khi phải học một ngành mà em không thích. Xin thầy hãy cho em một lời khuyên..."

Thầy Tường - chủ nhân bài viết đang gây bão mạng xã hội.

Để đáp lại tin nhắn này, thầy Tường đã gửi đến bạn học sinh giấu tên một bài chia sẻ rất cặn kẽ về việc làm sao để có thể vượt qua được những khó khăn trong giai đoạn trưởng thành.

Với những kinh nghiệm từ chính mình cũng như từ những quan sát xung quanh, thầy Tường đã diễn giải về từng khía cạnh của tuổi trẻ như sức khoẻ, phát triển bản thân, sự nghiệp, tình yêu, gia đình...

Cụ thể, xin trích đăng lời chia sẻ của thầy Trần Trinh Tường:

"Chào em 22 tuổi, cái tuổi tràn đầy nghị lực và sức sống!

Đọc tin nhắn của em thì thầy không thấy làm bất ngờ lắm vì ngày nay rất nhiều bạn như em đấy chứ! 22 tuổi ra trường, cảm thấy chơi vơi, bất lực, không biết mình muốn gì, làm gì, giỏi gì mạnh gì, đam mê thì không có hoặc không biết...

Cái gì cũng biết chút chút mà chả giỏi cái gì chuyên môn, xin việc thì không được nhận, nếu được thì cũng chẳng phải là thứ mình yêu thích. Làm cho qua ngày, kiếm cơm bỏ miệng, lướt FB giải sầu, đi tán gẫu với bạn bè cho vui. Những lúc một mình thì cảm thấy rất buồn, tự ti, chán nản hoặc đôi khi thật là cô đơn...

Đọc đến đây nếu ai đã từng thấy mình trong đó thì đọc tiếp nhé! Câu trả lời của thầy là: "VẪN KHÔNG SAO EM Ạ! ĐỜI CÒN ĐẸP CHÁN!"

Đầu tiên em hãy trân trọng cái cơ bản nhất là mình còn được sống! Vừa rồi thầy có một bạn học viên 9X, trẻ, đẹp giỏi, dễ thương, nhưng đột ngột nhận được tin bạn qua đời vì bệnh tim...

Thật bất ngờ và thương em ấy! Vậy mới thấy đời người thật ngắn. Mình còn sống được ngày nào, hãy sống vui lên, trân trọng từng hơi thở, từng giây phút mình sống.

Em được làm người, được sống là em may mắn lắm đó! Những cảm xúc chán nản, chơi vơi em đang có cũng chỉ là nhất thời thôi, mình có thể thay đổi, chuyển hóa, mình có thể học và làm mới cuộc đời mình. Bắt đầu lại mọi thứ thật tuyệt vời!

Thầy muốn nói với em là hãy YÊU THƯƠNG LẤY CHÍNH MÌNH. Ngay cả cái chuyện mình phải học lấy "cái ngành mình không yêu thích" như vậy là em đã hành hạ em rồi, đừng vì áp lực, gia đình, xã hội mà phải học cái gì, làm cái gì mà nó không xuất phát từ trái tim mình.

Hãy luôn làm điều em thích và muốn (trong phạm vi đạo đức & pháp luật) và đấu tranh cho nó. Nếu ba mẹ cứ ép mình học ngành mình không thích chỉ vì đó là ước mơ của ba mẹ, thì em cũng có mơ ước và đam mê của em.

Hãy giao tiếp với ba mẹ để hiểu em! Mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, nếu không sau này lúc qua đời, em sẽ mãi hối hận đó em

Em hãy bước ra trường đời. Sống có chí hướng, có mục tiêu rõ ràng, có khát vọng em ơi em à!!! Bắt đầu từ vòng tròn cuộc sống nè!

1. Sức khỏe

Hãy yêu thương chính mình, cho mình một sức khỏe một cơ thể đẹp, tràn đầy năng lượng, mình nhìn mình là mình phải mê nói chi người khác. Quan trọng là cái thần thái bên trong mình phải tươi rói và khoẻ mạnh em à! Hãy tập thể dục mỗi ngày 45 phút.

Tập một môn em yêu thích và nghiên cứu kĩ về nó, nó sẽ tạo ra hạnh phúc cho em đó, không khỏe thì lười biếng và chán lắm!

2. Phát triển bản thân

Sách! Rẻ, bổ, chất, thầy ta đó! Hãy ra 1 tiệm sách, dành ra 2 tiếng đọc hết các tựa sách và chọn cho mình một cuốn phù hợp với tâm hồn, với vấn đề mình gặp.

Mỗi khi thầy gặp vấn đề, sách luôn là cứu cánh tuyệt vời nhất, vừa cho ta trí tuệ, vừa cho ta người tâm sự, vừa là bạn, vừa là thầy và giúp trưởng thành em à! Luôn có sách và đọc sách nhé.

Em sẽ không tin được sau 1 năm nếu như em đọc sách đều, em sẽ trở thành con người giỏi giang cỡ nào đâu.

Sách phát triển bản thân, sách khoa học, sách chuyên môn em đam mê, sách làm đẹp tâm hồn... Chọn đi em. Thầy vẫn gợi ý cho em cuốn "Hiểu về trái tim" của thầy Minh Niệm và "Làm Như Chơi" ở giai đoạn này.

Ngoài ra em có thể học Anh văn, đi bơi, nhảy, hát, chơi cầu lông... Nó làm cho đời em vui và sáng tạo, có thêm bạn bè nữa.

3. Sự nghiệp tài chính

Hãy theo đuổi đam mê của mình! Như em tâm sự thì có vẻ như em đã biết mình yêu thích cái gì, nhưng yêu thích một cái gì đó không có nghĩa là mình thành công. Nó cần sự rèn luyện, hi sinh và chăm chút tập trung theo thời gian và không bỏ cuộc.

Hãy học lấy một cái nghề, hãy chơi với những người trong ngành em đam mê, xin thực tập, học việc. Hãy nhấc điện thoại lên hoặc inbox Facebook họ để được học việc.

Em hành động đi và em sẽ bị từ chối đó nhưng còn hơn là không có thất bại nào để học. Và rồi kiên trì em sẽ có được công việc ưng ý. Đời em sẽ sang trang mới!

Còn nếu chưa biết mình muốn gì, cũng làm y chang như trên. Và vừa làm vừa quan sát xem mình có phù hợp hay không, mình giỏi gì, muốn gì.

4. Tình yêu

22 tuổi, yêu đi em! Tình yêu giúp em thông minh cảm xúc, tăng khả năng giao tiếp và trưởng thành lắm đó nha! Không ai dạy ta trưởng thành bằng những người ta yêu đâu! Hãy đọc vài cuốn về tình yêu, yêu chân thành, có cả lý trí và cảm xúc.

Chúc em trưởng thành qua các mối tình, và nhớ đọc vài cuốn về tình yêu ví dụ như "If love is a game, these are rules" hoặc cuốn "Luận về tình yêu". Yêu cũng cần kinh nghiệm và trí tuệ lắm nhé!

5. Gia đình

Dành thời gian chăm sóc ba mẹ, hỏi thăm gia đình, ít nhất 1 tuần 1 lần. Nếu như mối quan hệ giữa mình và gia đình chưa ổn thì em cứ tập trung vào chính mình trước, xây dựng sự nghiệp sức khỏe, cảm xúc mạnh mẽ lên đã. Sau đó em sẽ làm gương và điểm tựa để yêu thương gia đình.

6. Bạn bè

Lựa bạn mà chơi, chơi với những bạn tích cực, thật với mình và chân thành. Cần chất lượng không cần số lượng em ha!

Và hãy có một người bạn thân, bạn bè em thế nào là phản chiếu chính con người của mình thế đó! Hãy là người tốt và chọn bạn tốt, đời em sẽ vui khi có bạn bè, mỗi người bạn là một màu sắc cho cuộc đời này.

Và em ơi, mọi thứ em cần có mục tiêu rõ ràng, có cái mà phấn đấu thì đời mình mới vui. Não của ta lúc nào cũng tìm cái gì để tập trung vào. Em không đặt mục tiêu tích cực và có ích cho đời cho não thì đời em dễ chán đó! Hãy yêu lấy chính mình và tập trung giúp đỡ nhiều người lên. Chỉ có giúp đời giúp người ta mới trưởng thành được, vì giúp người khác là giúp chính mình. Thay đổi đời không khó em nha."

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, bài đăng này đã nhận được gần 4k like và hơn 3,5k lượt chia sẻ. Những câu chữ, những lời khuyên tưởng chừng như đơn giản, gần gũi nhưng lại vô cùng có ích, đặc biệt là cho những ai đang trong độ tuổi 20+.

Chia sẻ với Kenh14, thầy Tường cho biết mình khá bất ngờ vì không nghĩ rằng những lời chia sẻ của mình lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Bài viết này tuy khá dài nhưng chỉ mất 15, 20 phút để hoàn thành vì mọi thứ đều được lấy từ những cảm xúc lẫn kinh nghiệm cá nhân.

Sau ngày hôm qua thì đã có rất nhiều bạn trẻ gửi thêm lời nhắn với mong muốn sẽ nhận được lời khuyên tương tự. Thầy giáo trẻ này hứa rằng sẽ cố gắng trả lời tất cả khi có thời gian rảnh.