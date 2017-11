Thay đổi nhân sự cấp cao ở Nhựa Rạng Đông

Theo đó, kể từ ngày 17/11/2017, HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đắc Hải. Đồng thời miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đắc Hải.

Trước đó, ông Hải là thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ phụ trách tài chính. Lý do cho quyết định trên là theo phân công nhiệm vụ mới của ban lãnh đạo công ty, ông Nguyễn Đắc Hải tập trung công tác điều hành tại CTCP Nhựa Rạng Đông Long An khi nhà máy Long An đã dần ổn định đi vào sản xuất.

Được biết, Nhà máy Nhựa Rạng Đông Long An có tổng diện 87.000 m2 , trong đó diện tích xây dựng là 50.000 m2, diện tích cây xanh 17.000 m2, tổng vốn đầu tư trên 30 triệu USD. Nhà máy đi vào hoạt động từ cuối năm 2016.