Thất bại trên đường bơi sở trường, Hoàng Quý Phước thẳng thắn tiết lộ lí do

Dù dẫn trước đến 2/3 chặng bơi song Hoàng Quý Phước đã không thể về đích đầu tiên ở cự li 200m tự do nam. Anh đạt HCB với thành tích (1 phút 48 giây 07), kém VĐV giành huy chương vàng người Malaysia Welson Wee Sheng Sim với thành tích 1phút 47 giây 79.



Quý Phước sau đó đã không ngần ngại tiết lộ lí do dẫn đến thất bại đáng tiếc rằng do chờ đợi lâu để thi nội dung sở trưởng nên nhập cuộc 100m đầu quá sung mãn. Do vậy nên anh đã lệch với chiến thuật mà HLV đề ra. Chặng sau Phước bị cứng và đuối dần nên mới mất HCV.

Hoàng Quý Phước đoạt HCB SEA Games.

Kình ngư người Đà Nẵng cũng không bất ngờ khi VĐV người Malaysia đoạt HCV. Ở Olympic Rio cách đây một năm Welson đã đạt thành tích 1 phút 47 giây 76.

"Dù thất bại nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt ở những nội dung còn lại dù đó không phải là sở trường" - Phước nhắn nhủ.

Về phần Ánh Viên, kình ngư sinh năm 1996 đoạt HCB ở cự li "không sở trường" 100m tự do với thành tích 55 giây 76. Cô để thua VĐV người Singapore Quah Ting Wen chỉ 2% giây.

Dù vậy cô vẫn cảm thấy vui vì thành tích cá nhân ở nội dung 100m tự do đã tiến bộ. Ánh Viên cũng hứa sẽ cố gắng nhiều hơn ở các nội dung thi đấu tiếp theo.