Tháo sụn mũi đơn giản thế này, chẳng trách HH Đại Dương và nhiều người đẹp Việt lại sở hữu chiếc mũi mỗi ngày một khác

Tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh dù vừa mới đăng quang nhưng đã vướng phải khá nhiều lùm xùm tranh cãi quanh câu chuyện nhan sắc. Đặc biệt là mới đây, khi cô có phát ngôn khá đụng chạm đến Nguyễn Thị Thành, thí sinh Hoa khôi Du lịch 2017.

Cụ thể là khi được so sánh với Nguyễn Thị Thành, cô nàng Tân Hoa hậu đã vô tư nói rằng: "Không thể so sánh tôi với Nguyễn Thị Thành, vì tôi đã can đảm tháo mũi; còn Thành thì không đủ can đảm tháo răng trước khi dự thi một đấu trường nhan sắc".

Nhan sắc trước – sau khác biệt quá nhiều, khiến Lê Âu Ngân Anh vướng phải nhiều lùm xùm thị phi. Tuy nhiên cô thừa nhận bản thân có từng PTTM nâng mũi nhưng đã tháo ra sau đó.

Đáp trả lại cô nàng Tân Hoa hậu, Nguyễn Thị Thành cũng lên tiếng: "Mũi của em là mũi giả, em có thể tháo ra rồi lắp vô được. Còn chị là răng sứ một khi đã làm thì không thể tháo ra được vì răng thật đã bị bào nhỏ chứ không phải răng sứ được dán lên trên răng thật em à."

Lỡ trót mài răng để làm răng sứ, nên Nguyễn Thị Thành sẽ không thể tháo răng để cười. Bởi lẽ chẳng ai lại muốn khoe trọn hàm răng lởm chởm, nhỏ xíu như răng chuột giống cô nàng Thanh Bi (ảnh phải).

Quả thật, nếu như với việc làm răng sứ thì các người đẹp phải mài nhỏ răng thật rồi lắp răng sứ lên trên; nên sẽ rất khó cho cô nàng Nguyễn Thị Thành nếu muốn tháo răng sứ để đi thi Hoa hậu.

Còn với trường hợp lắp sụn mũi của Lê Âu Ngân Anh thì lại dễ dàng hơn nhiều. Sụn mũi có thể dễ dàng tháo ra, lắp vào, đây được coi là 1 tiểu phẫu trong phẫu thuật thẩm mỹ.

Cận cảnh 1 pha tháo sụn mũi silicon của 1 cô nàng . Bác sĩ sẽ rạch 1 đường nhỏ trên đầu mũi rồi từ từ tháo miếng sụn silicon đã được lắp vào trước đó.

Được biết phẫu thuật tháo sụn được đánh giá là ca tiểu phẫu không quá khó, không đòi hỏi kỹ thuật cầu kì, nhưng cần có sự tỉ mỉ, cẩn thận.

Nâng mũi cũng là loại hình phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến, nó có thể khiến gương mặt trở nên thanh tú, hài hòa hơn nhiều. Tuy nhiên, nhiều người sau khi nâng lại muốn tháo ra bởi nhiều lý do.

Có thể là do muốn đủ điều kiện tham gia các cuộc thi Hoa hậu tại Việt Nam giống như cô nàng Ngân Anh; mà cũng có thể do tạo hình chiếc mũi quá cao lại không phù hợp với đường nét gương mặt; hoặc phần mũi độn không tương thích với cơ thể, không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Trong Showbiz Việt, cũng đã có không ít người chọn phương pháp phẫu thuật nâng mũi. Có người thì rất hài lòng với kết quả phẫu thuật, nhưng cũng có người tháo đi tháo lại khiến hình dáng mũi một ngày 1 khác.

Lệ Rơi là điển hình của trường hợp đi 1 vòng rồi trở lại điểm xuất phát. Từ chàng trai chân chất, thật thà, anh chàng quyết định phẫu thuật nâng mũi cho giống trai Tây. Rồi sau đó lại tháo ra vì thấy nó không hài hòa với gương mặt.

Cô nàng Angela Phương Trinh cũng từng khiến nhiều người phát hoảng vì chiếc mũi mỗi lúc 1 hình dáng. Đây được xem là tác hại do quá trình tháo-nâng mũi nhiều lần gây ra.

Hình ảnh mới đây nhất của Angela Phương Trinh, có lẽ sống mũi hơi bị lệch một chút thì phải.

Hồ Quỳnh Hương cũng là điển hình cho chiếc mũi thay đổi thất thường, lúc cao lúc thấp…

… hoặc lệch lạc, méo mó.

Lê Hà…

… hay Kỳ Duyên cũng đều "lên hương" nhan sắc hơn hẳn trước đâu. Dù không thừa nhận, nhưng nhiều người cho rằng 2 người đẹp đã nhờ cậy đến PTTM nâng mũi để có được chiếc mũi thanh thoát, hài hòa như hiện tại.