"Thành công chẳng qua là do may mắn thôi!" Không tin, hãy đi hỏi những kẻ thất bại thì biết

"Thành công đơn giản chỉ là sản phẩm của sự may mắn, hãy cứ hỏi những kẻ thất bại" - Earl Wilson.

Mỗi khi nghe người giàu kể về thành công từ bước khởi đầu nhỏ nhặt, có mấy người không nghĩ rằng họ đơn giản chỉ may mắn hơn người? Thế nhưng, liệu mọi thứ có đơn giản chỉ dừng lại ở sự may mắn?

Samuel Goldyn từng nói rằng "Tôi càng làm việc, tôi càng may mắn hơn".

Nếu hiểu câu nói trên theo một nghĩa trần trụi thì bạn đừng làm việc nữa, hãy bán mọi tài sản và đi mua xổ số hoặc đầu tư mạo hiểm. Đằng nào cũng là do hên xui nên giàu sang vinh quang hay nghèo khổ khánh kiệt cũng là do số cả đúng không nào?

Nhưng, đừng vội làm thế, trong cuộc sống, công việc, sự nghiệp... may mắn chỉ là thứ họ lấy ra làm chỗ dựa để khi thành công hay thất bại, họ có cái cớ để bấu víu vào.

Đen thôi, đỏ quên đi!

Đã bao giờ bạn gặp phải một ngày làm việc thật tồi tệ khi mọi thứ chẳng đâu vào đâu, nó tệ hại tới nỗi bạn phải thốt lên rằng "hôm nay là ngày gì mà đen thế?", bạn đã từng gặp phải nó chưa?

Nhìn những người thành công hay giàu có, họ luôn cho rằng mình may mắn nhưng ai cũng hiểu rằng thứ thật sự để tạo nên thành công chính là sự chăm chỉ trong công việc, sự cống hiến và dám từ bỏ để theo đuổi cái đích đến cùng.

Cuộc sống không phải là trò chơi đổ xúc xắc, nó là hệ quả của những thứ bạn đã, đang và sẽ làm.

Khi đã có trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc, những thứ mà bạn vẫn cho là "đen" hay "xui" sẽ dần biến mất. Bạn sẽ bắt đầu ít phàn nàn hơn, loại bỏ được tính đổ tại và không còn là nạn nhân trong vụ án của chính mình.

Đây chính là lúc bạn bắt đầu thay đổi cuộc sống, trở thành một con người hoàn thiện hơn hay theo như cách người ta vẫn nói là may mắn hơn.

Hệ quả cuộc sống

Mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của bạn là kết quả của một chuỗi những hành động bạn đã làm trong quá khứ. Giả sử bạn thức đêm cả tuần hay cả tháng thì kết quả là bạn sẽ chẳng có ngày nào đi làm đúng giờ, hiệu quả làm việc giảm sút, khối lượng công việc không đổi những khó hoàn thành... từ đó bị trừ lương hay thậm chí bị đuổi việc. Lúc này bạn sẽ nghĩ rằng mình đang quá đen đủi và cần tìm cách giải đen.

Thế nhưng, một khi hiểu được bản chất của vấn đề, bạn có còn thấy mình đen đủi nữa không? Khi mà mọi vấn đề đều do bạn thực hiện nên, mọi thứ đều trong khả năng kiểm soát của bạn và bạn có thể làm cho mình may mắn hơn.

May mắn tiềm ẩn và chi phí cơ hội

Nếu chưa biết về chi phí cơ hội, bạn có thể tham khảo bài viết này, về cơ bản nó là thứ bạn mất đi trong quá trình lựa chọn.

NHƯNG, nhiều khi nó lại mang tới cho bạn sự may mắn tiềm ẩn và nhiều thứ tích cực hơn, hãy nghe thử câu chuyện dưới đây của tôi và bạn có thể sẽ hiểu rõ hơn.

Trước Tết, tôi được giao làm một chủ đề, một bài viết thì đúng hơn và nó khá dài, mất hẳn 2 ngày mới hoàn thiện được. Sau khi hoàn thành một phần trong ngày đầu tiên, tôi quyết định sẽ đi thư thái bên ngoài và ngồi lê la ở một hàng quán nào đấy để hoàn thành nốt phần còn lại.

Tôi ra khỏi nhà từ rất sớm, mọi thứ đều thuận lợi, thậm chí đến cửa hàng cafe làm việc còn được các bạn nhân viên tiếp đãi rất nhiệt tình, thật là một ngày may mắn.

Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi mở máy tính ra, ôi thôi toàn bộ các ứng dụng treo cứng và tôi thì chưa lưu những gì mình đã viết, một lỗi rất vớ vẩn mà có thể khiến các đồng nghiệp chê cười.

Cánh cửa hi vọng như đang đổ sập ngay trước mắt, tôi lập tức mang máy tính tới một người bạn hiểu biết để nhờ sửa chữa. Và câu bạn này hí hoáy một lúc thì máy tính của tôi cũng hoạt động được. Tất nhiên, thứ đầu tiên mà tôi làm khi máy dùng lại được là lưu đống văn bản trên, sau đó tiếp tục viết.

Ảnh minh hoạ thôi, tôi cũng chẳng biết máy mình bị sao nữa, chỉ có là nó không kinh dị như chiếc máy trong hình. Chọn ảnh này để mọi thứ có phần thêm kịch tính.

Và rồi chỉ vài tiếng sau mọi thứ lặp lại, máy tính lại gặp sự cố. Thực tình nếu có thể mượn được máy của ai đó hay có máy tính khác để sử dụng, tôi sẽ không mệt mỏi với vấn đề này đến thế.

Trong suốt ngày hôm đó tôi cứ chạy đi chạy về qua chỗ cậu bạn để kiểm tra máy, cho tới lúc cậu ấy bó tay không thể cứu nổi chiếc máy của tôi thì tôi mới quyết định đưa vào trung tâm sửa chữa 1 ngày để hộ hồi sinh lại chiếc máy tính thân yêu.

Trong khoảng thời gian không có máy tính, tôi chẳng biết làm gì, đành lấy mấy quyển sách truyện từng mua ra đọc nốt phần còn dở dang.

Thế nhưng, tôi chợt nhận ra rằng vì máy hỏng tôi mới có cơ hội được đọc nốt những thứ hấp dẫn này, nó mang lại cho tôi rất nhiều kiến thức, góc nhìn mới và tôi thấy bài viết lúc đầu của tôi quả thật nhảm nhí và nó sẽ không thể hay được nếu không có kiến thức từ những cuốn sách kia.

Tôi nhận ra rằng mình đã kêu ca và đổ tội cho may mắn quá nhiều. Khi bạn gặp phải các tình huống éo le trong cuộc sống, đừng kêu ca, hãy xem mình có thể làm gì và bắt đầu thực hiện nó.

Giống như người ta vẫn nói, một cánh cửa đóng lại sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới, chúng ta may mắn hay không là do nhìn nhận, đừng mong chờ may mắn đến với mình, nó sẽ tìm những người biết cố gắng, nỗ lực mà thôi.

Người thành công là những người gặp may?

Quay trở lại với nhận định ban đầu, chúng ta thường cho rằng may thì giàu thôi, còn đen thì mãi vẫn nghèo. Điều này có thể phần nào đúng, đặc biệt là với những người giàu có lên từ con đường đỏ đen, thế nhưng nó không đúng với số còn lại.

Bạn có thấy người giàu có tự lực nào ngồi chơi dài cả ngày và chỉ biết tiêu tiền mà không làm việc? Hay bạn đã gặp những người nghèo nào liên tục làm việc, không ngừng phấn đấu và tìm kiếm cơ hội?

Có những người như thế nhưng rất ít vì người thành công, giàu có không dựa giẫm vào may mắn, chỉ có những kẻ thất bại mới lấy may mắn là cái cớ để bào chữa cho sự thất bại của mình.

Bill Gates giờ mà đi mua vé số liệu có trúng? Tất nhiên là không rồi vì mọi thứ ông có được đều là do nỗ lực bản thân chứ không phải may mắn.

Người thành công, giàu có phấn đấu cho cuộc sống cũng như sự việc, họ chọn cách đối xử tích cực với mọi người mà họ gặp, mọi việc mà họ phải làm, họ luôn nỗ lực để cải thiện chính mình. May mắn là thứ họ nói với mọi người đơn giản chỉ vì nhiều khi họ chẳng biết giải thích thế nào và đó là một câu trả lời dễ được chấp nhận.

Đối với những kẻ thất bại cũng thế, liệu khi thất bại bạn nói rằng do kém may mắn, đen đủi hay do thiếu trình độ, chuẩn bị kém, kế hoạch không bài bản... đâu là thứ dễ được chấp nhận mà bản thân không cảm thấy áy náy, xấu hổ hơn? Tất nhiên là do đen mà thôi.

Vậy, bạn là người may mắn, người không nhìn ra sự may mắn, hay người thích đổ tại?