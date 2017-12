Than thở chồng chê bát mì với con tôm to như sắp ngã, vợ trẻ thích khoe liền bị chị em bóc mẽ

Chẳng biết từ bao giờ, chuyện trong nhà, trong bếp lại được nhiều chị em bưng ra "bày biện" hết lên cả khắp các diễn đàn mạng xã hội nhằm xin ý kiến, hỏi han và cả than thở với mọi người.

Tuy nhiên, nói thì nói vậy, chứ cũng không hiếm có các trường hợp chỉ than thở trá hình, trong khi mục đích chính đằng sau là để… khoe mẽ cái tài hoa nội trợ, cái công dung ngôn hạnh của mình, hoặc câu like chơi, khiến dân tình ít nhiều cũng chướng tai gai mắt.

Mới đây, trong một hội nhóm chị em, có một cô vợ trẻ cũng nằm trong danh mục "những bà nội trợ thích khoe" như trên đã "bày" ra cả một tô mì vừa nấu cho chồng rồi thở than với "500 chị em" như sau:

"Chồng em kêu đói, em xuống nấu cho bát mì. Em nấu như thế này mà lên chồng em không thèm ăn, rồi bảo em ăn đi. Mọi người chỉ lỗi ở chỗ nào giúp em với".

Thật tình mà nói, thoạt nhìn cái bát mì mà chị vợ trẻ trên đăng lên, không ít chị em đã tưởng là cô này bị "lú" mà đăng nhầm ảnh, vì nói mì mà có thấy mì đâu, toàn là súp lơ và một con tôm to tướng phơi thân nằm ngang, trông chật cả cái bát.

Thế là chị em đã không vội vàng chỉ ra lỗi sai, ai ai cũng "chậm lại 1 giây" mà suy nghĩ, liệu "thiếu nữ vợ trẻ" này đang có ý đồ gì không, liệu cô ấy có đang vòng vo để chỉ một cái gì đó "vi diệu" không?

Cuối cùng, bằng con mắt tinh tế của phận đời nội trợ nấu ăn cho chồng bằng cả tấm lòng thì không ít chị em đã nhận ra, thực chất cô vợ này xuất hiện ngày hôm nay, trong diễn đàn phụ nữ này với bức ảnh bát mì tôm mà phải soi kỹ thật kỹ mới thấy vắt mì lấp ló phía dưới kèm lời than thở mà chắc chủ yếu để khoe nhà mỗi lần nấu mì tôm đều phải có con tôm to lấn lướt cả mì, thậm chí to đến mức quá chồng ngán chồng chê, không thèm động đũa.

Và cộng với việc một số chị em đã dò la ra rằng, trang cá nhân của cô vợ trẻ thương chồng trên không có gì đáng tin cậy, chỉ để bán hàng online mà thôi. Sau đó, "500 chị em" đã tràn vào thay phiên nhau ngọt nhạt mỉa mai bình luận dưới bài đăng của "cô vợ thích khoe" bằng những từ ngữ châm chọc vô cùng.

"Ối giời, con tôm to quá nhỉ, chồng chán chê là phải", "tôm to quá, nể thật", "chắc nhà có điều kiện rồi, nấu cho bát mì với con tôm to đùng thế này mà còn chê", "con tôm to quá sắp ngã ra khỏi bát kìa chị, cẩn thận uổng mất", "sang quá, tôm kia nhà mình chỉ có bỏ lẩu chứ không có mà bỏ vào mì", "nhìn là thấy no rồi, chồng nào dám ăn, tôm to quá mà", "loại này chắc 10 con 1 cân, ăn một con là no luôn chị nhỉ?", "hóa ra mì tôm là có thật chị em ơi, ngon quá ta","ý chồng chị phải băm tôm ra nấu mới ngọt nước", "hay chị phải bóc sạch vỏ rồi chồng mới chịu ăn"…

Đó là toàn bộ những bình luận với chung một mục đích duy nhất của chị em là mỉa mai cô vợ thích quảng cáo tôm nhưng cũng pha không ít sự hài hước, buồn cười.

Thôi thì qua đây chỉ biết hy vọng, cô vợ hay bạn gái nào có ý định mượn cớ thở than nhưng thực chất là để khoe mẽ này kia kia nọ thì cẩn thận đấy nhé, lấy sự vụ trên làm bài học nhé, không gì có thể qua mặt được cộng đồng "500 chị em" với kinh nghiệm đầy mình trong việc làm vợ, làm mẹ, làm bà nội trợ đâu.