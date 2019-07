Tên lửa lạc hướng phát nổ tại Síp nghi S-200 do Syria khai hỏa

Vụ nổ xảy ra tại khu phố của thành phố Tashkent (còn gọi là Vouno), cách Nicosia khoảng 20km về phía đông bắc. Tiếng nổ vang trời có thể nghe thấy được từ cách xa hàng dặm xung quanh, vụ nổ gây ra hỏa hoạn lớn tại khu vực này, may mắn không có thương vong nào xảy ra.

Cảnh quay từ hiện trường cho thấy một ngọn lửa dữ dội và nhiều mảnh vụn vương vãi khắp khu vực. Chính quyền địa phương ngay lập tức bắt đầu điều tra vụ tai nạn.

Mặc dù ảnh hiện trường cho thấy khá giống với tầng khởi tốc của tên lửa S-125 Pechora nhưng một số chuyên gia quân sự nhận định đó là vụ nổ do tên lửa S-200 do Nga sản xuất gây ra, bời vì tên lửa S-200 có tầm bắn 300 km và có khá nhiều điểm tương đồng so với hiện trường vụ nổ. Hiện phía Nga và Syria chưa có bình luận gì về vụ việc này.



Nhiều mảnh vụn của tên lửa vương vãi khắp khu vực. Ảnh: Twitter

Vụ việc xảy ra ngay sau khi lực lượng phòng không Syria được kích hoạt để đáp trả lại một cuộc không kích mà Damascus đổ lỗi cho Israel.

Theo truyền thông nhà nước, ít nhất 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong hai cuộc tấn công liên tiếp vào vùng nông thôn Damascus và miền đông Quneitra, mặc dù các lực lượng phòng không Syria đã tìm cách đánh chặn hầu hết các tên lửa của Israel.



Đây được cho là mảnh vỡ của tên lửa S-200 do Syria phóng. Ảnh: Twitter

Đảo Síp nằm trên Địa Trung Hải và khoảng cách từ thủ đô Nicosia cho đến tỉnh Homs nơi Israel không kích chỉ khoảng 310 km. Đây là lần đầu tiên Síp bị ảnh hưởng từ các chiến dịch quân sự tại Trung Đông dù nước này nằm kế cận khu vực.



Cộng hòa Síp trước đây bao trùm toàn bộ đảo, nhưng vào năm 1974, sau cuộc xâm lấn của Thổ Nhĩ Kỳ, đảo này đã bị chia đôi, phần phía nam thân Hy Lạp được quốc tế công nhận và chính thức mang tên Cộng hòa Síp, và phần phía Bắc, đã ly khai, gọi là Síp-Thổ Nhĩ Kỳ và chỉ duy nhất được Thổ Nhĩ Kỳ công nhận.