Tem thư mừng năm mới của Triều Tiên có hình gì?

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), những bức tem thư này in hình vụ phóng thử tên lửa gần nhất – tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong 15 được đánh giá có khả năng vươn xa tới Mỹ. Tem thư do Cục tem thư Triều Tiên công bố đánh dấu sự kiện phóng thành công ICBM. Bên cạnh bức hình tên lửa, tem thư còn in hình nhà lãnh đạo Triều Tiên đi thị sát chỉ đạo lần phóng thử.



Bức tem thư in hình một chiếc tên lửa Hwasong-15 “phóng thẳng lên trời” cùng với xe tự hành 9 trục bánh, ở dưới là dòng chú thích: “Thử nghiệm phóng thành công ICBM mới Hwasong-15”.

Trước đó, vào cuối tháng 11, Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa ICBM Hwasong-15. Trong quá trình bay, quả tên lửa đạt độ cao 4.475 km và bay xa quãng đường 950 km trong vòng 53 phút trước khi rơi xuống vùng Biển Nhật Bản.

Triều Tiên tuyên bố loại tên lửa này có khả năng tấn công tới bất kỳ đâu trong lục địa Mỹ. Việc hoàn thiện kỹ thuật tên lửa được cho là một bước đột phá quan trọng trong hành trình cân bằng sức mạnh trên Bán đảo Triều Tiên, tạo điều kiện cho phép Triều Tiên có khả năng phòng chống hạt nhân trước Mỹ.

Sự kiện phóng thử lần này cũng đã khiến nhiều nhà quan sát quốc tế bất ngờ, khi phần lớn họ cho rằng phải sau năm 2020 Triều Tiên mới đạt được những thành tựu công nghệ như vậy.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trên tem thư. Ảnh: KCNA/Reuters

Ngày 30/12, hãng thông tấn KCNA xuất bản bài viết ca ngợi Triều Tiên là "một lực lượng chiến lược mới không thể tranh cãi". Theo KCNA, năm 2018, Triều Tiên sẽ tiếp tục chính sách phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa, đồng thời khẳng định nước này là một "cường quốc hạt nhân có trách nhiệm".



Trong bài phát biểu đầu năm 2018 gửi tới toàn thể người dân Triều Tiên được truyền hình nhà nước phát trực tiếp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh hiện nút bấm khởi động hạt nhân đang trên bàn làm việc của ông và cảnh báo Mỹ ông sẵn sàng dùng nó nếu an ninh Triều Tiên bị đe dọa: “Toàn bộ nước Mỹ hiện nằm trong tầm ngắm của các vũ khí hạt nhân chúng tôi, nút bấm khởi động hạt nhân luôn nằm trên bàn làm việc của tôi. Đây là một thực tế, chứ không phải là một lời đe dọa”.

Trước các nỗ lực và tham vọng của Triều Tiên trong việc phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa nước này, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đồng nhất áp đặt một loạt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng, ngay sau khi quốc gia này thử tên lửa. Nghị quyết cấm gần 90% các hoạt động nhập khẩu dầu vào Bình Nhưỡng.

