Tàu Millennium Falcon bất ngờ xuất hiện trên Google Maps dù đã được che chắn rất kỹ

Mọi chi tiết về bộ phim "Star Wars" sắp ra rạp đều được Disney giữ kín. Tuy nhiên, chiến lược bảo mật thông tin của họ lại vừa bị xâm phạm bởi... Google Maps.

Trong chế độ xem phố trên Google Maps, người dùng Kevin Beaumont đã phát hiện ra một thứ khá thú vị tại Phim trường Longcross, gần London.

Dù đã được quây kín xung quanh bằng những chiếc container nhưng nhìn qua ảnh vệ tinh của Google Maps không khó để mọi người nhận ra tàu vũ trụ Millennium Falcon. Không chỉ ấn tượng với fan của loạt phim Star Wars, con tàu này còn cực kỳ quen thuộc với những người mê phim trên toàn thế giới.

Longcross, cách trung tâm London khoảng 40 km về hướng Tây, là nơi được chọn để quay rất nhiều bộ phim bom tấn như ""Thor: The Dark World", "Skyfall", và "Guardians of the Galaxy".

Chiếc Millennium Falcon này có thể được giấu để quay những cảnh trong phim "The Last Jedi" ở Longcross. Trước đó, "The Force Awakens", ra rạp năm 2015, đã được quay ở Phim trường Pinewood, Buckinghamshire, Vương quốc Anh.

Bạn có thể xem trọn vẻ đẹp của tàu Millennium Falcon trong "The Last Jedi" khi phim ra rạp vào ngày 15/12 tới.

Theo Business Insider