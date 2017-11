Tạt axit mù mắt người tình rồi bỏ trốn 24 năm

Theo cáo trạng, vào năm 1991 Đậm có quan hệ tình cảm nam nữ ông Phạm Văn Sáu (SN 1961, ngụ ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ).

Được một thời gian dài, năm 1993 Đậm nghi ngờ ông Sáu có tình cảm với người phụ nữ khác nên giữa hai người thường xuyên có mâu thuẫn cãi nhau.

Vào một ngày cuối tháng 5/1993, Đậm đến cơ sở sạc bình ở phường 1, TX Vĩnh Long (nay là TP Vĩnh Long) mua 400ml axit đậm đặc về nhà cất giữ để thuốc cây dừa cạnh nhà của Đậm.



Sáng ngày 14/6/1993, Đậm mang can axit trên qua nhà bà Cao Thị Phúc (SN 1952, ngụ ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ) để châm vào bình ắc quy cho bà Phúc (bà Phúc nhờ Đậm trước đó) nhưng không có bà Phúc ở nhà.

Đậm đi ra phía trước thì thấy ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1961, ngụ cùng địa chỉ trên), Đậm nói với ông Liêm qua nhà kêu ông Sáu đến nhà bà Phúc để gặp Đậm.

Khi ông Sáu đến, Đậm và ông Sáu đi vào phòng ngủ của bà Phúc để nói chuyện, lúc này hai người tiếp tục cãi vã về chuyện ông Sáu có người phụ nữ khác. Biết không thể nếu kéo tình cảm người tình nên Đậm nảy sinh ý định dùng axit “giải quyết”.

Khoảng 7 giờ cùng ngày Đậm đi ra ngoài rót một nửa can axit vào ca rồi đem tạt thẳng vào mặt Sáu đang ngồi trên giường.

Sau khi tạt axit ông Sáu, Đậm bỏ trốn, còn ông Sáu được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu với thương tích nhiều nơi trên cơ thể và mù hai mắt, tỷ lệ thương tật chung là 97%.

Đến ngày 5/7/1993, Công an huyện Long Hồ ra quyết định truy nã đối với Đậm.

Tại cơ quan công an, Đậm khai nhận, trốn lên phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm giấy chứng minh nhân dân giả lấy tên Lê Thị Định, có chồng và sống bằng nghề nội trợ cho đến ngày 20/2/2017 thì bị bắt sau 24 năm lẩn trốn.

Trong quá trình điều tra, Đậm đã nhờ gia đình thỏa thuận bồi thường cho gia đình ông Sáu 130 triệu đồng nên đã được ông Sáu làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Đậm

Ngày 23/6, TAND huyện Long Hồ đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Đậm 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, buộc Đậm bồi thường cho gia đình ông Sáu trên 100 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm HĐXX đã nhận thấy hành vi của bị cáo quá tàn ác nên đã tuyên phạt Đặng Thị Đậm 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.