Tăng Thanh Hà lộ bụng bầu khi dự lễ cưới xa hoa nhà chồng

Hôm 4/1, nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc chia sẻ hình ảnh trong hôn lễ xa hoa của chị chồng tại Manila (Philippines). Cô không quên gửi lời chúc phúc đến cô dâu và chú rể.

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc trong lễ cưới cũng được người thân bên chồng Tăng Thanh Hà đăng tải trên trang cá nhân.

Lướt qua ống kính nhưng không khó để nhận ra nữ diễn viên nổi tiếng đang mang thai ở những tháng cuối. Cô mặc váy rộng che bụng bầu trong buổi tiệc, dù vậy vẫn không che lấp được vòng hai ngày càng lớn.

Tăng Thanh Hà lộ rõ bụng bầu khi dự cưới chị chồng ở Philippines. Ảnh: Instagram.

Nổi tiếng là ngôi sao kín tiếng chuyện đời tư. Tăng Thanh Hà luôn giữ thái độ im lặng khi liên tục bị đặt nghi vấn sắp làm mẹ lần nữa.

Hồi giữa tháng 11/2016, một người bạn của Tăng Thanh Hà tiết lộ “cô Trúc” đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ.

Người này còn cho hay em bé trong bụng là một công chúa. Như vậy, nhiều khả năng vào dịp Tết Âm lịch, vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn sẽ chào đón thêm thành viên thứ 4 trong gia đình.

Hình ảnh khiến nhiều người phỏng đoán Tăng Thanh Hà mang thai lần hai được đăng tải hồi tháng 10/2016. Ảnh: Instagram.

Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn năm 2012. Sau khi kết hôn và sinh con trai đầu lòng, nữ diễn viên lẳng lặng rời khỏi showbiz.

Cô ít khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí, tập trung vào công việc kinh doanh của gia đình. Khán giả biết về thông tin Tăng Thanh Hà thông qua những chia sẻ trên trang cá nhân.

Nói về cuộc sống gia đình, cô nhiều lần tán dương ông xã. Hồi đầu tháng 11/2016, nhân kỷ niệm 4 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà tự nhận là người phụ nữ may mắn khi có một người chồng tuyệt vời nhất thế giới.

Tấm ảnh trong hôn lễ được Tăng Thanh Hà chia sẻ trên trang cá nhân cùng lời chúc hạnh phúc đến cô dâu và chú rể. Ảnh: Instagram.

Cô viết: "I'm a proud wife of the best husband and greatest dad in the world! I love you. November 4th - a day I will always remember".

(Em là người vợ tự hào về người chồng và người cha tuyệt vời nhất thế giới! Em yêu anh. Ngày 4/11 - ngày mà em luôn luôn ghi nhớ).