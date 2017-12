Tăng 26,04%, bitcoin lập đỉnh 18.000 USD

Tiếp tục trong cơn tăng giá điên cuồng, vào lúc 7:00 sáng nay bitcoin đã cán mốc 18.000 USD lần đầu tiên trên biểu đồ của Coinmarketcap. Như vậy đồng tiền số này đã tăng 26% chỉ trong vòng 24 giờ.

Biểu đồ giá bitcoin trong 24 giờ qua

Như vậy, chỉ nguyên giá trị vốn hóa của bitcoin đã đạt hơn 300 tỷ USD - cao hơn cả vốn hóa của JPMorgan và nhiều tập đoàn lớn khác trên thế giới.

Bitfinex và Bithumb vẫn là hai sàn giao dịch bitcoin hàng đầu trên thế giới với khối lượng giao dịch 24h của mỗi sàn đều khoảng 2 tỷ USD. Tại sàn giao dịch Bithumb, cặp đồng tiền BTC/KRW đã lên tới 21.872 USD.

Nhận định về đà tăng giá mạnh mẽ của bitcoin, nhiều chuyên gia tài chính kỳ cựu Phố Wall vẫn tỏ ra khá bi quan. Nhà kinh tế học từng được giải Nobel về bong bóng còn cho rằng đáng nhẽ bitcoin nên bị dập tắt từ lâu rồi.

Bloomberg mới đây đã liệt kê một loạt các lý do khiến bitcoin lao dốc như rủi ro bị hack, sàn giao dịch bỗng dưng biến mất hay sự kiểm soát của giới chức. Tuy nhiên, có một lý do gọi là "chẳng có lý do gì" khiến đồng bitcoin tăng giá.

Dù không có thông tin tích cực nào mới, giá bitcoin vẫn tiếp tục tăng mạnh nhờ đà tâm lý tốt của nhà đầu tư trước diễn biến một số sàn giao dịch lớn Phố Wall đưa bitcoin vào thị trường tương lai. Giới quan sát cho rằng đây là một động thái thăm dò của giới chức Mỹ nhằm tăng cường kiểm soát tiền số.