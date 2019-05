Tấm thiệp nguệch ngoạc sai chính tả với dòng chữ khiến bao người bật khóc: "Con ước bố không bao giờ uống rượu nữa"

Những ngày gần đây, có lẽ ngoài ấu dâm thì vấn đề được nhiều người quan tâm bàn luận nhất chính là chuyện bia rượu.

Chỉ vì mấy thứ đồ uống có cồn, vài lời khích bác "chén chú chén anh" mà bao nhiêu sự việc đau lòng xảy ra ngoài ý muốn: nào là đánh nhau, bạo lực, mâu thuẫn xích mích, chồng đánh vợ, bố đánh con... và kinh khủng hơn cả chính là những vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đau lòng suốt thời gian qua.

Chính vì ám ảnh bởi những người đàn ông uống rượu, say rượu như thế, nên khi vô tình bắt gặp mẩu giấy nhỏ ghi điều ước của một bé gái trong trung tâm thương mại, các bậc phụ huynh không khỏi đau lòng xót xa: "Con ước bố không bao giờ uống rượu nữa. Và bố mẹ không bao giờ cãi nhau nữa. Con tên là Nguyễn Ngọc B.C".

Mảnh giấy ước nhỏ xíu treo ở trung tâm thương mại khiến bao người chạnh lòng.

Nét chữ của cô bé ấy thật non nớt ngây thơ, còn sai cả chính tả, nhưng điều ước của bé thì thật đáng suy ngẫm. Nó khiến cho chính những người làm cha phải giật mình, cảm thấy xấu hổ, nghĩ đến con cái mình ở nhà.

Hóa ra khi mình nhấp vài ly rượu, uống vài cốc bia, mình lại trở thành ông bố tồi tệ trong mắt các con như vậy sao? Mình đã dạy dỗ con được điều gì có ích, mà chính mình lại trở thành ông bố xấu xa nghiện rượu như thế? Mình đã vô tình làm tổn thương con mình ra sao khi chìm trong cơn say, mình đã làm những gì khi trở thành một gã Chí Phèo?

Vô vàn câu hỏi và nỗi ân hận day dứt xuất hiện trong đầu các bậc cha mẹ, nhất là với những người đàn ông, bởi lẽ điều ước "bố không bao giờ uống rượu nữa" có thể cũng chính là nguyện vọng của con cái họ, chứ đâu riêng gì cô bé tên C. ấy.

Không chỉ say, bố của C. còn cãi nhau với vợ ngay trước mặt con gái làm cô bé cảm thấy đau lòng, và cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại khiến C. bị ám ảnh. Gia đình nhỏ của cô bé đã trở thành nơi tù túng ngột ngạt, chỉ vì bố nghiện rượu.

Các ông bố làm ơn hãy nhớ: Sau chén rượu là vợ con, gia đình mong chờ (Ảnh minh họa).

Liệu khi bố của B.C đọc được mảnh giấy ghi ước nguyện của con gái, ông có quyết tâm chấm dứt tật xấu của mình không nhỉ? Chẳng ai biết.

Có thể chẳng bao giờ ông bố ấy biết con gái mình ước gì, nhưng ít ra, bé B.C đã gửi một thông điệp sâu sắc, đáng trân trọng đến cho tất cả những bậc cha mẹ. Đối với người lớn, rượu bia là thú vui khó từ bỏ, nhưng với tâm hồn trẻ thơ, nó chính là chất độc giết chết niềm vui, hạnh phúc, và phá tan nát tổ ấm nhỏ của chúng. Đừng làm một người bố mê rượu hơn vợ con!