Tạm giam 4 tháng gã chồng đâm chết vợ trước ngày giỗ cha mẹ

Chiều 3/7, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Tô Văn Mai (47 tuổi, trú xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về tội Giết người .

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Nạn nhân trong vụ án là bà Võ Thị Bảy (45 tuổi, vợ ông Mai).

Trước đó, trưa 25/6, ông Tô Văn Mai cùng bà Bảy bàn chuyện lo đám giỗ cha mẹ. Lúc này, giữa hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn trong việc đi mua bia.

Lời qua tiếng lại một hồi, ông Mai cầm dao đâm bà Bảy. Mặc dù được các con đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Thời điểm xảy ra vụ án mạng, cậu con trai của vợ chồng ông Mai là Tô Văn Phú (học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú) đau đớn chứng kiến cảnh cha cầm dao đoạt mạng người mẹ của mình.

Vì không thể vượt qua cú sốc quá lớn này, Phú đã phải bỏ dở kỳ thi THPT Quốc gia 2019.