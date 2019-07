Tại sao mọi người lại nhăn mặt khi nếm đồ chua?

Các nhà khoa học không đưa ra một lý do thật sự chắc chắn lý giải hiện tượng này nhưng họ cho rằng câu trả lời liên quan đến axít - vitamin C.



Để tồn tại con người cần phải dung nạp axít ascorbic hay còn gọi là vitamin C. Chúng giúp cho các tế bào và mô của chúng ta hoạt động bình thường. Nếu không được cung cấp đủ, con người có thể mắc bệnh scurvy (một bệnh của máu do thiếu vitamin C trong đồ ăn hàng ngày) có thể gây tử vong.

Một điều kỳ lạ là hầu hết các sinh vật có thể tự tạo ra vitamin C nhưng chúng ta thì không thể. Theo một nghiên cứu năm 2011 trên tạp chí Genetica , khoảng 61 triệu năm trước , các gen ở động vật có vú mã hóa tổng hợp vitamin C đã bị đột biến. Tổ tiên của chúng ta đã ăn trái cây để sống vì vậy đã dần mất đi khả năng tự tạo vitamin C.

Ảnh minh họa.

Paul Breslin, giáo sư Khoa Khoa học Dinh dưỡng tại Đại học Rutgers ở New Jersey nói "Chúng tôi đã mất khả năng tự tạo vitamin C vì chúng tôi đã ăn nó mọi lúc".

Trong khi các loại trái cây như táo và cam có hương vị chua ngọt tạo nên sự cân bằng về vị giác thì vị chua của chanh mạnh mẽ đến mức làm cho não phát ra tín hiệu cảnh báo.

Tuy nhiên, người ta vẫn thắc mắc rằng vì sao thực phẩm chua là tốt và cần thiết cho sức khỏe nhưng cơ thể chúng ta lại phản ứng lên như vậy?

"Khuôn mặt nhăn nheo đó là một loại phản ứng từ chối ," Breslin nói, "hoặc một phản ứng báo hiệu cho chính chúng ta và những người khác."

Khi những thứ như chanh, giấm và trái cây chưa chín chạm vào lưỡi của bạn, não sẽ nhận được tín hiệu và đưa ra phản ứng với ý nghĩa "coi chừng!". Lưỡi của chúng ta có các nụ vị giác nhỏ li ti để cảm nhận được hương vị và truyền chúng lên não.

Loài người cũng như các loài động vật khác có bản năng không ăn những thứ nguy hiểm. Mặc dù không phải tất cả những thực phẩm chua đều xấu nhưng đó là cảnh báo chung với một số loại trái cây nguy hiểm như khi chúng chưa chín chẳng hạn.

Khuôn mặt nhăn nheo có thể là cách cơ thể cố gắng cảnh báo bản thân và những người khác tránh xa loại thực phẩm có thể làm tổn thương chúng ta.