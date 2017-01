Tái hiện phi thuyền cực đẹp trong Star Trek bằng 25.000 mảnh ghép LEGO

Một "fan cuồng" LEGO đã tự mình lắp ghép thành công con tàu Klingon Bird of Prey trong serie phim dài tập cực nổi tiếng xoay quanh những cuộc phiêu lưu trên không gian Star Trek, bằng cách dùng khoảng 25.000 mảnh ghép đồ chơi này và dựa vào bản vẽ mà anh này tự làm từ năm 2008.

Kevin J. Walter đến từ Đức mới đây đã hé lộ chiếc tàu không gian Bird of Prey đã hoàn tất của mình, nó lấy cảm hứng từ con tàu chiến Klingon nổi tiếng trong bộ phim Star Trek.

Anh đã làm nó dựa trên một bản vẽ ảo mà anh tự tay thực hiện trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2010. Trong khi phiên bản "tưởng tượng" cần dùng tới hơn 250.000 mảnh ghép LEGO, thì phiên bản đời thực chỉ dùng tới 1/10 số lượng đó.

Nó dài khoảng 71 cm, rộng 42 cm và cao 86 cm tính cả chân đứng. Thật tuyệt vời khi so sánh giữa 2 bức ảnh, một là concept của anh về con tàu và thứ hai là Bird of Prey ngoài đời thực để thấy được Walter đã phải kỳ công như thế nào để hiện thực hóa thiết kế trong tưởng tượng của anh thành sự thật.

Bản vẽ mà Walter tự làm để thực hiện công việc lắp ghép thành mô hình phi thuyền thật

Walter chia sẻ với tờ Gizmodo rằng anh mất tới một năm rưỡi để lắp ghép chiếc phi thuyền này bằng cách đặt những thành phần, mảnh ghép khác nhau trên trang Bricklink phù hợp với tạo hình của con tàu.

Anh không mua một bộ LEGO nào hoàn chỉnh cả mà chỉ kết hợp những phần đặc biệt của chúng lại với nhau.

Ví dụ như trong bộ LEGO về The Hobbit – phần trước của loạt phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn", anh lấy cánh cửa trước nhà của Bilbo Baggins để làm súng cho phi thuyền.

Anh nói rằng lý do anh thực hiện điều này là để dành cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày Star Trek chính thức ra mắt tập đầu tiên trong serie vào cuối năm 2016, cũng như để tự cho mình "một vé đi tuổi thơ."

"Tôi đã được tiếp xúc với serie phim Star Trek từ hồi còn rất nhỏ và con tàu này đã gây ấn tượng mạnh với tôi. Nó luôn ở trong tâm trí tôi và thôi thúc tôi một ngày nào đó phải xây dựng được nó.

Tất cả những phi thuyền tôi lắp ghép hồi nhỏ đều dựa trên chiếc Bird of Prey và giờ đây, tôi đã tái hiện lại được con tàu mơ ước của mình rồi," Walter nói.

Anh chàng đa tài và "công trình" trong mơ.

Anh chàng này cũng đặt mục tiêu tiếp theo của mình đó là hoàn thành lắp ghép Barad-dûr, con mắt thần của Sauron trong bộ phim "Lords of the rings" nổi tiếng.

Nó sẽ gồm 150.000 mảnh ghép sau khi hoàn thành. Anh nói rằng mình đã thực hiện dự án này trong 6 năm rồi, và hi vọng rằng sẽ làm xong kịp với kỷ niệm 15 năm ra mắt phần 2 của loạt phim là The Two Towers vào năm 2017.

Hãy cùng chiêm ngưỡng tác phẩm Bird of Prey của anh chàng này nhé:

(Nguồn: Gizmodo)