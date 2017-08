Các đơn vị quân đoàn tình nguyện số 5, phối hợp với quân tình nguyện Hezbollah, tổ chức tấn công ngọn đồi lớn Tal Musharifah gần thị trấn Al-Sukhnah. Giao chiến nổ ra ác liệt xung quanh thị trấn này vào chiều ngày 05.08.2017.

Dưới hỏa lực dữ dội của pháo binh hạng nặng và các cuộc không kích, quân đội Syria chọc thủng hệ thống phòng thủ của IS và chiếm hoàn toàn ngọn đồi Tal Musharifah.

Mặc dù có được một số kết quả chiến thuật không lớn trên vùng ngoại vi thị trấn Al-Sukhnah, quân đội Syria vẫn phải quyết chiến với IS trong các trận đánh đẫm máu do sức kháng cự quyết liệt và liều lĩnh của IS.

Thủ lĩnh cao cấp, thống đốc thị trấn Al-Sukhnah đã bị tiêu diệt trong một trận chiến dữ dội gần thành phố ngày 05.08.2017.

Thủ lĩnh này có tên là Mu'awiya Al-Hadirmi Al-Zabarjandi là thống đốc, thủ lĩnh toàn quyền của thị trấn Al-Sukhnah kể từ khi IS chiếm được thị trấn này tháng 05.2015.